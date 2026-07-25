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Violenta encerrona en Las Condes: delincuentes disparan contra vehículo con dos menores a bordo

El padre de familia fue agredido con un arma y los asaltantes realizaron dos disparos al no poder concretar el robo.

Nelson Quiroz

Vicente Quiñones

Intento de encerrona termina a balazos en Las Condes: dos menores estaban dentro del vehículo atacado

Intento de encerrona termina a balazos en Las Condes: dos menores estaban dentro del vehículo atacado

01:42

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Una violenta noche se vivió en la zona oriente de la Región Metropolitana, luego de que un grupo familiar fuera víctima de un intento de encerrona en Las Condes.

En concreto, a la altura de Punta de Damas, cinco delincuentes interceptaron a las víctimas que se desplazaba en su vehículo para realizar una diligencia.

Según Carabineros, dos de los sujetos portaban armas de fuego y obligaron a las víctimas a descender del automóvil mediante amenazas y golpes.

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Es más, se indicó que el padre de familia recibió un golpe en la cabeza con la empuñadura de un arma. Pero al no lograr sustraer el vehículo debido a sus sistemas de seguridad, uno de los asaltantes efectuó dos disparos contra el automóvil, mientras los dos hijos menores de edad aún permanecían en el interior.

Afortunadamente, de acuerdo a información policial, ninguno resultó herido y solo se registraron daños materiales en el vehículo.

Carabineros mantiene la búsqueda de los cinco involucrados, quienes escaparon del lugar y son investigados con apoyo de cámaras de seguridad.

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