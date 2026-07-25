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Carabinero muere tras chocar contra un bus del transporte público en Ñuñoa

El uniformado conducía un vehículo particular cuando colisionó con un bus del transporte público. La SIAT realiza peritajes para establecer las causas del fatal accidente.

Verónica Villalobos

26 de diciembre de 2025 / SANTIAGOFOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

26 de diciembre de 2025 / SANTIAGO FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

Santiago

Un funcionario de Carabineros falleció la madrugada de este sábado luego de protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de Avenida Grecia con Pedro de Valdivia, en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 05:40 horas, cuando el vehículo particular que conducía impactó por la parte trasera a un bus del transporte público que se encontraba detenido en la primera pista de circulación en dirección al poniente.

La víctima corresponde a un carabinero de aproximadamente 35 años, quien se encontraba de franco y prestaba servicios administrativos en la Dirección de Orden y Seguridad. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por personal del SAMU, Bomberos y equipos municipales, falleció en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para establecer la dinámica del choque. Entre los antecedentes que serán analizados se encuentran la velocidad del vehículo, eventuales huellas de frenado, las condiciones de la calzada debido a las lluvias que afectaban a la capital y los resultados de los exámenes toxicológicos que realizará el Servicio Médico Legal.

De manera preliminar, no se detectaron indicios de consumo de alcohol en el lugar. Además, se constató que el automóvil, un Toyota de modelo antiguo, no presentaba airbags activados.

El bus involucrado transportaba pasajeros al momento del impacto, pero ninguno de ellos resultó lesionado. En tanto, la conductora de la máquina presta declaración para determinar las circunstancias en que el vehículo permanecía detenido en un punto que, preliminarmente, no correspondería a un paradero habilitado.

La investigación se mantiene en desarrollo.

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