¿Necesitas operarte de cataratas? Así puedes acceder paso a paso al Bono PAD de Fonasa
Este beneficio permite acceder a la cirugía en clínicas privadas adheridas a esta modalidad.
La cirugía de cataratas es uno de los procedimientos oftalmológicos más frecuentes en Chile, especialmente entre adultos mayores.
Sin embargo, muchas personas desconocen que pueden acceder a esta intervención en clínicas privadas mediante el Bono PAD de Fonasa.
Este beneficio permite realizar la cirugía pagando un monto fijo previamente definido, facilitando el acceso a atención en prestadores privados en convenio.
El programa está disponible para afiliados y cargas de Fonasa que pertenezcan a los tramos B, C y D.
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¿Cómo acceder a la cirugía de cataratas con Bono PAD?
- Paso 1: Acudir a un oftalmólogo para obtener el diagnóstico y la indicación de cirugía.
- Paso 2: Revisar qué clínicas o centros de salud tienen convenio vigente para esta prestación a través de la plataforma oficial Buscador Bono PAD (AQUÍ).
- Paso 3: Solicitar una evaluación en el establecimiento elegido y confirmar que la intervención puede realizarse mediante esta modalidad.
- Paso 4: Comprar el Bono PAD correspondiente y coordinar la fecha de la cirugía con el prestador de salud.
¿Cuánto cuesta?
Según Fonasa, el PAD de cirugía de cataratas tiene un valor total de referencia de $1.084.130. El copago que debe realizar el paciente corresponde a $541.830, mientras que el resto es cubierto por el beneficio.
Esta prestación cuenta con una cobertura de hasta el 85% del arancel PAD, lo que permite acceder a la cirugía en clínicas y centros de salud privados en convenio por un costo considerablemente menor.
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