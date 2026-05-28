¿Necesitas operarte de cataratas? Así puedes acceder paso a paso al Bono PAD de Fonasa

La cirugía de cataratas es uno de los procedimientos oftalmológicos más frecuentes en Chile, especialmente entre adultos mayores.

Sin embargo, muchas personas desconocen que pueden acceder a esta intervención en clínicas privadas mediante el Bono PAD de Fonasa.

Este beneficio permite realizar la cirugía pagando un monto fijo previamente definido, facilitando el acceso a atención en prestadores privados en convenio.

El programa está disponible para afiliados y cargas de Fonasa que pertenezcan a los tramos B, C y D.

¿Cómo acceder a la cirugía de cataratas con Bono PAD?

Paso 1: Acudir a un oftalmólogo para obtener el diagnóstico y la indicación de cirugía.

Acudir a un oftalmólogo para obtener el diagnóstico y la indicación de cirugía. Paso 2: Revisar qué clínicas o centros de salud tienen convenio vigente para esta prestación a través de la plataforma oficial Buscador Bono PAD ( AQUÍ ).

Revisar qué clínicas o centros de salud tienen convenio vigente para esta prestación a través de la ( ). Paso 3: Solicitar una evaluación en el establecimiento elegido y confirmar que la intervención puede realizarse mediante esta modalidad.

Solicitar una evaluación en el establecimiento elegido y confirmar que la intervención puede realizarse mediante esta modalidad. Paso 4: Comprar el Bono PAD correspondiente y coordinar la fecha de la cirugía con el prestador de salud.

¿Cuánto cuesta?

Según Fonasa, el PAD de cirugía de cataratas tiene un valor total de referencia de $1.084.130. El copago que debe realizar el paciente corresponde a $541.830, mientras que el resto es cubierto por el beneficio.

Esta prestación cuenta con una cobertura de hasta el 85% del arancel PAD, lo que permite acceder a la cirugía en clínicas y centros de salud privados en convenio por un costo considerablemente menor.