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“Se pueden molestar”: la llamativa respuesta de Marcelo Salas al elegir el club más importante de su carrera

En una dinámica de preguntas y respuestas, al “Matador” le hicieron escoger entre Universidad de Chile, River Plate, Lazio y Juventus.

Daniel Ramírez

“Se pueden molestar”: la llamativa respuesta de Marcelo Salas al elegir el club más importante de su carrera

“Se pueden molestar”: la llamativa respuesta de Marcelo Salas al elegir el club más importante de su carrera / Redes Sociales

El histórico goleador chileno, Marcelo Salas, fue parte de un sabroso cuestionario en la previa del Mundial 2026, instancia en la que repasó distintos momentos de su carrera y dejó llamativas respuestas.

Tras sumarse a la campaña de la edición limitada de Tequila Don Julio 1942, el “Matador” se sometió a un formato denominado “Rapid Fire Questions”, donde le preguntaron cuál fue el club más importante en el que jugó. Ahí tuvo que elegir entre Universidad de Chile, River Plate, Lazio y Juventus.

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“La pregunta es difícil. Voy a pasar en esta respuesta... Puede haber damnificados, se pueden molestar”, respondió entre risas el exdelantero de La Roja. “Todos los equipos fueron importantes. Es más diplomático”, agregó.

Además, Marcelo Salas rememoró el histórico gol que marcó frente a Inglaterra en Wembley durante la preparación de la selección chilena para el Mundial de Francia 1998. Al recordar la jugada, destacó la importancia de la asistencia de José Luis Sierra: “No puedo ser tan injusto ahí con el ‘Coto’, que me dio un pase extraordinario, pero creo que fue el complemento perfecto porque el pase fue muy bueno y mi control y la definición también”.

El ex U de Chile señaló además que ese gol sigue siendo uno de los más destacados en la historia del legendario estadio inglés. “Este gol está en el museo de Wembley como uno de los mejores goles que se han hecho hasta el día de hoy. Eso me llena de orgullo”, concluyó.

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