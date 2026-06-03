La creación de la Copa de la Liga ha sido una de las grandes noticias que ha tenido el fútbol chileno este 2026, permitiendo que los equipos de Primera División puedan sumar más partidos a su calendario.

De hecho, esta semana se jugará la última fecha de la fase de grupos y se definirán a los cuatro semifinalistas, que luego buscarán ser campeones por primera vez de la competencia que tiene como premio ser Chile 3 de Copa Libertadores.

De hecho, Yamal Rajab, gerente de Ligas Profesionales de la ANFP, en conversación con TNT Sport, confirmó que estos duelos se jugarán en la segunda semana de julio y serán disputados en partidos de ida y vuelta. La primera parte entre semana y la definición en el mismo fin de semana.

Además, como ya te contamos en ADN Deportes, la final de la Copa de la Liga está programada para el sábado 18 de julio, un día antes de la final del Mundial 2026, por lo que solo restaba saber la sede, la cual fue también fue confirmada hoy.

Rajab anunció que el partido por el título del nuevo torneo del fútbol chileno se jugará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, con las hinchadas de ambos equipos en el mismo recinto.