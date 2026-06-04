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VIDEO. En Chile lo miran con atención: Waterman marca un golazo antes del Mundial 2026

Panamá derrotó a República Dominicana en un amistoso previo a la Copa del Mundo y el delantero de Universidad de Concepción dejó su huella en el marcador.

Daniel Ramírez

@fepafut

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La selección de Panamá, que se está preparando para jugar el Mundial 2026, anoche derrotó por 4-2 a República Dominicana en un duelo amistoso y uno de los goles lo hizo Cecilio Waterman, delantero de Universidad de Concepción.

El atacante del “Campanil” ingresó a la cancha a los 30 minutos de juego y dejó su huella en el marcador a los 57′. Tras un balón largo, el ex Coquimbo Unido se sacó de encima al arquero y puso el 3-1 para el combinado panameño.

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Otro nombre ligado al fútbol chileno que vio acción en este amistoso fue César Yanis. El volante de Cobresal arrancó como titular en Panamá y fue reemplazado durante el entretiempo.

De esta manera, Panamá continúa afinando detalles de cara a su participación en la Copa del Mundo 2026, donde integrará el Grupo L. En esa zona deberá medirse ante Ghana, Croacia e Inglaterra.

Revisa el gol de Cecilio Waterman

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