La selección de Panamá, que se está preparando para jugar el Mundial 2026, anoche derrotó por 4-2 a República Dominicana en un duelo amistoso y uno de los goles lo hizo Cecilio Waterman, delantero de Universidad de Concepción.

El atacante del “Campanil” ingresó a la cancha a los 30 minutos de juego y dejó su huella en el marcador a los 57′. Tras un balón largo, el ex Coquimbo Unido se sacó de encima al arquero y puso el 3-1 para el combinado panameño.

Otro nombre ligado al fútbol chileno que vio acción en este amistoso fue César Yanis. El volante de Cobresal arrancó como titular en Panamá y fue reemplazado durante el entretiempo.

De esta manera, Panamá continúa afinando detalles de cara a su participación en la Copa del Mundo 2026, donde integrará el Grupo L. En esa zona deberá medirse ante Ghana, Croacia e Inglaterra.

Revisa el gol de Cecilio Waterman