Adelantan la salida de un jugador de la U de Chile: “Tiene propuestas desde México y Paraguay” / MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/ AGENCIA UNO

Este jueves, Los Tenores de ADN dialogaron con el empresario y agente brasileño Regis Marques, quien estuvo detrás del fichaje de Lucas Romero en Universidad de Chile.

El representante abordó el difícil momento que vive el volante paraguayo en la U. El jugador arribó al club a inicios de año, pero aún no ha logrado afianzarse en el equipo y ya suma dos meses sin sumar minutos, pasando a ocupar un lugar secundario en la banca de suplentes.

“Siempre es una buena idea el llevar a un jugador a un club grande. Después, si las cosas salen bien o mal, es parte del fútbol. Infelizmente, nosotros no sabemos lo que puede pasar a futuro. Ahora, la idea de llevar a Romero a la U fue buena, pero el resultado no tanto”, partió señalando el brasileño.

Marquis analizó la suplencia del paraguayo en el cuadro azul, asegurando que “el chico que está jugando en su puesto (Lucas Barrera) lo está haciendo bien. Cuando Romero se fue a la selección paraguaya, el chico que entró lo hizo bien y el equipo ganó. Esto es parte del fútbol”.

“Si yo hubiese sabido que iba a pasar esto, desearía que Romero no se fuera a la selección paraguaya, pero no es así”, agregó el representante.

Por último, el agente abordó la posibilidad de que Lucas Romero salga de Universidad de Chile a mitad de año. “Hoy, Lucas tiene una propuesta desde México y Paraguay, pero nada oficial. Y cuando se abra el libro de pases en Brasil, voy a trabajar en ese mercado”, concluyó.