Inminente alza de las bencinas y el diésel: esto subirán los combustibles la próxima semana en Chile, según expertos

Una compleja situación económica se proyecta para los automovilistas locales debido a factores externos. El fuerte aumento en el precio internacional del petróleo anticipa una nueva e importante alza de las bencinas en Chile a partir de la próxima semana, con estimaciones que incluso superan la barrera de los 30 pesos por litro.

Esta inminente subida quiebra la tendencia a la baja que venían registrando los combustibles en el mercado nacional y ha encendido las alertas en el Ejecutivo. Al respecto, la ministra de Energía, Jimena Rincón, admitió la profunda preocupación del Gobierno por el impacto que esta escalada tendrá en la economía interna, recordando que “el tema de los combustibles nos pega externamente” debido a conflictos geopolíticos ajenos al país.

La inestabilidad internacional y el despegue del crudo Brent

El origen de esta presión en los precios locales radica en la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente, particularmente debido a las hostilidades que involucran a Estados Unidos, Israel e Irán. Estos enfrentamientos armados han provocado severas interrupciones en el transporte de crudo y han generado dificultades críticas para el tránsito seguro de embarcaciones por corredores estratégicos para el comercio global, como el Mar Rojo.

Debido al temor colectivo a una menor oferta mundial de petróleo, el crudo Brent se disparó en las últimas jornadas hasta rozar los 95 dólares por barril, alcanzando su nivel más alto registrado en varios meses. Según explicó la secretaria de Estado, esta crisis internacional impacta directamente de manera multidimensional:

“Suben los precios de los combustibles a nivel internacional. Eso impacta en transportes, seguros, valor del barril de diésel y eso llega acá”.

Las proyecciones de los expertos para el 30 de julio

El próximo cálculo semanal de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), que se dará a conocer la tarde del próximo miércoles, será determinante para los consumidores nacionales. Sin embargo, los especialistas ya manejan proyecciones claras de lo que ocurrirá el próximo 30 de julio si el valor del crudo Brent y el dólar en Chile se mantienen en los niveles actuales.

El economista senior de la Universidad Diego Portales (UDP), Juan Ortiz, detalló de manera cuantitativa el impacto que sentirán los usuarios chilenos:

“Evidentemente esto lo que va a generar para la próxima semana, para el día 30 de julio, es una alza del precio de los combustibles de consumo vehicular. Y si coopera eh como esperamos coopere efectivamente suavizando el incremento, podríamos estar esperando un alzas en torno a 32 33 pesos. En el caso de la gasolina 27 pesos aproximadamente en el caso del diésel”.

El mercado nacional sigue con extrema atención la evolución del conflicto internacional, ante el temor de que este incremento del 30 de julio no sea un evento aislado, sino el inicio de una seguidilla de alzas mensuales y semanales que presionen de forma continua el bolsillo de los automovilistas locales.