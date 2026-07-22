Histórica acumulación de más de 5 metros de nieve: Paso Fronterizo Los Libertadores cumple una semana cerrado

Un evento meteorológico de gran magnitud mantiene interrumpido el tránsito en el Paso Fronterizo Los Libertadores desde el pasado 15 de julio. Las intensas precipitaciones cordilleranas han acumulado más de 5 metros de nieve, registrando una condición histórica que no se observaba desde hace mucho tiempo en la zona del complejo fronterizo.

Ante la severidad del frente, las autoridades locales destacaron que las decisiones de resguardo adoptadas de forma oportuna permitieron anticipar los riesgos del temporal y resguardar la integridad de los usuarios y del personal público.

Evacuación de Portillo y reducción de personal en el complejo

Como parte de las medidas preventivas aplicadas desde el primer día, el delegado presidencial Ricardo Figueroa explica que se determinó adelantar el cierre del paso fronterizo para evitar que conductores y pasajeros quedaran atrapados en la ruta. En paralelo, se coordinó la bajada de los funcionarios del complejo, dejando únicamente un turno mínimo de emergencia para asegurar el mantenimiento y el funcionamiento básico de las instalaciones.

La prevención también se extendió hacia las zonas turísticas aledañas. Las autoridades gestionaron de forma exitosa la evacuación preventiva de todas las personas que se encontraban en el complejo turístico de Portillo, quienes fueron trasladadas de forma segura hacia la ciudad de Santiago para evitar que quedaran aisladas por la nieve.

Monitoreo militar y preparación de un plan de reapertura

Actualmente, las condiciones climáticas del sector fronterizo están siendo vigiladas de cerca por equipos especializados. El monitoreo técnico del terreno está a cargo de personal de Vialidad, quienes operan bajo estrictos turnos de emergencia en la ruta, con la colaboración activa de la Escuela de Alta Montaña del Ejército de Chile, encargada de reportar la evolución del clima en las zonas más complejas de la cordillera.

Con miras a restablecer la conectividad, las autoridades confirmaron que este jueves se dará inicio a las reuniones técnicas de evaluación. El objetivo de estas citas es estructurar un plan de apertura progresivo, el cual se implementará únicamente cuando los informes técnicos garanticen la seguridad de la vía. El foco de las mesas de trabajo estará centrado en resguardar la transitabilidad del punto estratégico, priorizando ante todo la vida y seguridad de las personas.