Universidad Católica se la juega: esto debe pasar para que clasifique a semifinales de la Copa de la Liga 2026 / Pablo Ovalle Isasmendi

Un irregular primer semestre está cerca de cerrar Universidad Católica, que pese a su destacada clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, no ha logrado replicar ese rendimiento en el ámbito local.

La inconsistencia quedó en evidencia en la Copa de la Liga, donde el equipo dirigido por Daniel Garnero se encuentra al borde de la eliminación.

Los cruzados sumaron dos empates consecutivos ante Universidad de Concepción y Ñublense, resultados que complicaron seriamente sus opciones en el Grupo B.

Así está la tabla del grupo B de la Copa de la Liga

Ñublense: 11 puntos (+5) Universidad Católica: 8 puntos (+2) U. de Concepción: 4 (-3) Cobresal: 4 (-4)

Las cuentas de la UC para seguir en competencia

En la última fecha de la fase de grupos, Universidad Católica recibirá a Cobresal este sábado 6 de junio a las 18:00 horas en el Claro Arena, en paralelo al duelo entre Ñublense y Universidad de Concepción en el Bicentenario Nelson Oyarzún.

Para avanzar como líder del grupo, los cruzados están obligados a ganar su partido y esperar una caída de Ñublense frente al “Campanil”. El panorama no se detiene ahí: también deberán poner atención a la diferencia de gol, ya que actualmente los chillanejos cuentan con un +5, mientras que la UC registra +2.

A Ñublense le basta apenas un empate, ante el Campanil, que está eliminado, para asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

¿Cuáles son los criterios de desempate en la Copa de la Liga 2026?

En el torneo, donde pasa solo el ganador de cada uno de los grupos a semifinales, el orden de clasificación de los equipos en la tabla de posiciones de los grupos se determinará de la siguiente manera: