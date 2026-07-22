Alcaldesa de El Monte sufre volcamiento mientras inspeccionaba viviendas afectadas por el sistema frontal

La alcaldesa de El Monte, Zandra Maulén, sufrió un accidente vehicular mientras realizaba labores de monitoreo en sectores afectados por la reciente emergencia meteorológica.

El vehículo en que viajaba junto a integrantes de su equipo municipal volcó en un camino rural del sector La Red, cerca del Canal San José.

Las ocupantes fueron atendidas por equipos de emergencia y trasladadas a centros de salud de Talagante. La Municipalidad de El Monte informó que “no hay daños de gravedad que lamentar” y que todas se encuentran en buenas condiciones de salud.

Alcaldesa y funcionarias resultaron con contusiones menores

De acuerdo con el comunicado oficial, Maulén y sus acompañantes sufrieron únicamente lesiones leves. “Afortunadamente, las ocupantes del vehículo se encuentran en buenas condiciones de salud, resultando solo con contusiones menores”, señaló el municipio.

El accidente ocurrió mientras el equipo inspeccionaba en terreno el estado de las viviendas dañadas por el sistema frontal. La visita formaba parte de las acciones destinadas a evaluar las necesidades de las familias y coordinar la entrega de apoyo municipal.

La institución agradeció el rápido actuar de los servicios de emergencia y las muestras de preocupación de los habitantes de la comuna. Además, aseguró que mantendrá sus labores en las zonas afectadas pese al incidente.

“La Municipalidad de El Monte reafirma su compromiso de continuar trabajando e inspeccionando en terreno los sectores afectados”, indicó el comunicado, destacando que el objetivo es brindar asistencia a las familias damnificadas.