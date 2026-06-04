Corte de luz en Santiago este viernes 5 de junio: Enel confirma interrupciones en 10 comunas de la RM
Revisa acá los horarios y los sectores que se verán afectados por las interrupciones en la capital.
Nuevos cortes de luz programados afectarán este viernes 5 de junio a distintos sectores de la región Metropolitana. La información fue entregada por Enel, que detalló interrupciones del suministro eléctrico en diez comunas de Santiago debido a trabajos técnicos en la red.
Según indicó la compañía, estas suspensiones serán acotadas por sector y se extenderán por varias horas, dependiendo de cada zona intervenida.
Revisa también:
En ese contexto, la empresa explicó que las interrupciones fueron programadas y que responden a “trabajos programados”, por lo que recomendó revisar el detalle antes de organizar la jornada.
Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este viernes 5 de junio
- Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Recoleta: desde las 09:00 horas hasta las 15:00 horas.
- Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
- Macul: desde las 09:30 horas hasta las 15:00 horas.
- Lo Barnechea: desde las 11:00 horas hasta las 13:00 horas.
- La Reina: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- La Granja: desde las 11:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Huechuraba: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
- Estación Central: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Colina: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
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