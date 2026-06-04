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Corte de luz en Santiago este viernes 5 de junio: Enel confirma interrupciones en 10 comunas de la RM

Revisa acá los horarios y los sectores que se verán afectados por las interrupciones en la capital.

Sebastián Escares

Corte de luz en Santiago este viernes 5 de junio: Enel confirma interrupciones en 10 comunas de la RM

Nuevos cortes de luz programados afectarán este viernes 5 de junio a distintos sectores de la región Metropolitana. La información fue entregada por Enel, que detalló interrupciones del suministro eléctrico en diez comunas de Santiago debido a trabajos técnicos en la red.

Según indicó la compañía, estas suspensiones serán acotadas por sector y se extenderán por varias horas, dependiendo de cada zona intervenida.

Revisa también:

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En ese contexto, la empresa explicó que las interrupciones fueron programadas y que responden a “trabajos programados”, por lo que recomendó revisar el detalle antes de organizar la jornada.

Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este viernes 5 de junio

  • Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
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  • Recoleta: desde las 09:00 horas hasta las 15:00 horas.
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  • Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
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  • Macul: desde las 09:30 horas hasta las 15:00 horas.
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  • Lo Barnechea: desde las 11:00 horas hasta las 13:00 horas.
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  • La Reina: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
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  • La Granja: desde las 11:00 horas hasta las 16:00 horas.
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  • Huechuraba: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
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  • Estación Central: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
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  • Colina: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
ADN

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