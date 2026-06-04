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Compra de computador terminó en tragedia: hombre es acribillado durante encerrona en La Pintana

El conductor del vehículo trasladó a la víctima, quien iba de copiloto, hasta el Hospital El Carmen de Maipú, donde se confirmó su fallecimiento.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Compra de computador terminó en tragedia: hombre es acribillado durante encerrona en La Pintana

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Durante la noche de este miércoles, un hombre murió tras ser baleado en medio de una encerrona en la comuna de La Pintana, región Metropolitana.

Según antecedentes preliminares, el hecho ocurrió cuando la víctima, que viajaba como copiloto, y otro hombre llegaron en un vehículo hasta una vivienda de la comuna para comprar un computador.

Al retirarse del lugar y mientras circulaban por calle Rosa Ester, fueron interceptados por sujetos que se desplazaban en una motocicleta, quienes les realizaron una encerrona.

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Víctima recibió múltiples disparos

Fue en ese momento cuando, por causas que aún son materia de investigación, los delincuentes dispararon en múltiples ocasiones contra la víctima. Los primeros antecedentes indican que se escucharon más de diez disparos.

Tras el ataque, el conductor del vehículo trasladó al herido hasta el Hospital El Carmen de Maipú, comuna donde ambos residirían. De acuerdo con la información preliminar, llegó al recinto asistencial guiándose por las indicaciones de un sistema GPS en medio de la emergencia.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, en el hospital se confirmó el fallecimiento de la víctima.

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