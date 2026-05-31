Sernameg presenta querella por femicidio en La Pintana: imputado quedó en prisión preventiva / Hans Scott

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) presentó una querella de oficio tras un femicidio consumado ocurrido en la comuna de La Pintana, en la Región Metropolitana.

La acción judicial fue ingresada en el marco de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Además, representantes del organismo participaron en la audiencia de control de detención del imputado.

Durante la instancia, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el acusado, quien fue formalizado por el delito de femicidio consumado.

Al respecto, la directora regional metropolitana de Sernameg, Patricia Olate, condenó lo ocurrido y valoró la resolución adoptada por la justicia.

“Rechazamos categóricamente todo hecho de violencia, como en este caso ocurrido en la comuna de La Pintana. Valoramos que el imputado haya quedado en prisión preventiva”, señaló.

La autoridad agregó que la dirección regional presentó la querella correspondiente, tal como establece la normativa vigente.

Con esta acción, Sernameg suma diez querellas de oficio presentadas a nivel nacional durante 2026 en casos relacionados con femicidios, en el contexto de la implementación de la Ley Integral.

Desde el organismo reiteraron el llamado a denunciar situaciones de violencia de género a través de los teléfonos 133 de Carabineros y 134 de la Policía de Investigaciones (PDI).