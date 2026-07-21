Con figuras de Colo Colo, la U y la UC: la primera lista de La Roja rumbo al Preolímpico 2027

El próximo lunes 27 de julio, la selección chilena comenzará los trabajos de cara al Preolímpico 2027, torneo que definirá a las selecciones que clasificarán a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Nicolás Córdova será el encargado de comandar los trabajos de La Roja juvenil, recordando que estos torneos se juegan con futbolistas Sub 23. En esta ocasión, jugadores nacidos a partir del 2005.

Para ello, este martes, a través de redes sociales, se compartió la primera nómina para el inicio de los microciclos de cara al Preolímpico, con presencia de grandes figuras del fútbol chileno.

Entre los destacados se encuentran los titulares de Colo Colo: el portero Gabriel Maureira y el atacante Leandro Hernández. Además, el “Cacique” completa cuatro seleccionados con los llamados de Bruno Torres y Yastin Cuevas.

Misma cantidad de convocados que la Universidad Católica, que tiene a Sebastián Arancibia, Nicolás Lhullier, Diego Corral y Juan Francisco Rossel.

En el caso de la Universidad de Chile, dos de sus mejores jugadores de la temporada también son llamados a estar presente en La Roja Preolímpica, como lo son Ignacio Vásquez y Agustín Arce.

Además, también se suman dos campeones de la Copa Libertadores Sub 20 con Santiago Wanderers: Cristóbal Ponce y Lucas Avendaño. Joaquín Silva también fue citado, pese a que no estuvo en el plantel que hizo historia para los “caturros”.

La nómina completa del primer microciclo de La Roja de cara al Preolímpico 2027