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VIDEO. Estudiante de la Universidad de Chile termina con múltiples fracturas en el rostro tras marcha en Santiago

La alumna de la Facultad de Derecho tuvo intervenida quirúrgicamente en la ex Posta Central tras ser detenida por Carabineros.

Gonzalo Miranda

Estudiante de la Universidad de Chile termina con múltiples fracturas en el rostro tras marcha en Santiago

Durante las manifestaciones registradas este miércoles 3 de junio en el centro de Santiago, convocadas por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), una estudiante resultó con heridas de extrema gravedad en su rostro.

Según antecedentes recabados por T13, la afectada fue identificada como Martina, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

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La joven fue retenida por personal policial y en registros visuales que se han viralizado rápidamente en redes sociales, se le observa custodiada por efectivos de Control de Orden Público (COP) con su rostro completamente ensangrentado.

Tras su detención, fue trasladada de urgencia a la ex Posta Central, donde debió ser intervenida quirúrgicamente. Médicos del recinto confirmaron que presenta múltiples fracturas en su rostro. Según la información, durante la revisión de las lesiones, el equipo médico encontró cuerpos extraños alojados en las fracturas de la zona facial.

Hasta el centro asistencial concurrió el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle, para conocer el estado de la alumna.

Por el momento, el contexto exacto en que se originaron las lesiones sigue bajo investigación. Una de las principales hipótesis que se barajan es que la estudiante habría recibido el impacto de una piedra en el rostro, aunque aún no hay claridad sobre la procedencia del proyectil.

Confech denuncia “represión desproporcionada”

La Confech utilizó sus canales oficiales en redes sociales para emitir un balance preliminar de la jornada, apuntando directamente al actuar policial en la Alameda.

El organismo estudiantil acusó que “un fuerte contingente policial interceptó la columna e inició una represión desproporcionada que obligó a la manifestación a retroceder. A eso de las 17:20 horas, los dirigentes cifraron en 30 las personas detenidas.

Desde la organización añadieron que la Brigada de Salud de la universidad reportó haber atendido a más de una decena de estudiantes, de los cuales cinco debieron ser derivados a centros asistenciales de urgencia debido a la gravedad de sus heridas.

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