Detective de la PDI mata a balazos a delincuente que intentó asaltarlo en Santiago Centro

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) repelió a disparos un intento de robo en su contra durante la noche del miércoles en Santiago Centro.

El hecho terminó con uno de los presuntos asaltantes herido, quien posteriormente falleció en un recinto asistencial.

Según los antecedentes preliminares, el detective había finalizado su jornada laboral y se dirigía a su domicilio por calle Claudio Gay, cuando fue abordado por dos sujetos, quienes lo habrían intimidado con un aparente arma de fuego.

PDI indaga intento de asalto contra funcionario

El hecho ocurrió cerca de las 22:40 horas, momento en que el funcionario fue interceptado por los individuos. En medio del forcejeo, el detective se identificó como integrante de la PDI. Sin embargo, los sujetos continuaron con el asalto.

Ante esa situación, el policía sacó su arma de servicio y efectuó una serie de disparos, logrando herir a uno de los involucrados. El segundo sujeto escapó del lugar, por lo que se mantienen diligencias para dar con su paradero.

Desde la institución confirmaron que el asaltante lesionado fue trasladado hasta un centro asistencial cercano, donde horas más tarde se constató su muerte. De acuerdo con la información preliminar, se trataría de una persona de nacionalidad extranjera.

La PDI informó que el funcionario se encuentra en buen estado de salud y no presenta lesiones atribuibles a impactos balísticos. El caso quedó bajo investigación para establecer la dinámica exacta del ataque, el tipo de arma utilizada por los asaltantes y las circunstancias en que se produjo la respuesta del detective.

De momento, los antecedentes serán puestos a disposición del Ministerio Público, que deberá definir las diligencias posteriores y eventuales instrucciones para ubicar al segundo involucrado.