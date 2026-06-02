La startup nacional que triunfa en certamen para pymes con biomateriales e IA: participará en un congreso internacional

La startup chilena Era Materials se adjudicó el primer lugar en la categoría “Desafío Global” del décimo concurso Desafío Emprendedor de Banco de Chile, según se destacó en la Academia de Emprendedores en conversación con Leo Meyer.

La empresa, que utiliza inteligencia artificial para crear biomateriales que reemplazan plásticos, sobresalió entre más de 2.500 postulaciones a nivel nacional.

Durante la entrevista, el cofundador y CFO de la firma, José Antonio González, resaltó el valor del respaldo institucional recibido: “Banco Chile es nuestro partner, es quien nos empuja a existir; estamos muy ligados con ellos".

González calificó su paso por el certamen como un hito fundamental, asegurando que “toda la experiencia en el desafío emprendedor de Banco de Chile y haber ganado el primer lugar de la categoría global fue tremendo“.

Participará en un congreso internacional

El premio permitió a la startup participar en el Mobile World Congress en Barcelona, donde lograron vincularse con aceleradoras y el Consejo de Innovación de la Unión Europea.

Esta vitrina internacional es clave para su plan de escalamiento industrial, que incluye la habilitación de una planta de producción en Chile durante este año.

Finalmente, el emprendedor valoró el aprendizaje obtenido en términos de difusión: “Aprendimos mucho de cómo comunicar nuestra innovación y nuestra tecnología, porque a nosotros nos gusta decir que somos científicos y a veces el área comercial o el área de negocio no es tan fácil".

Actualmente, Era Materials proyecta alcanzar su punto de equilibrio financiero para el año 2027

Academia de Emprendedores y más

Radio ADN se transforma de lunes a viernes desde las 21 horas en la sala de clases de la Academia de Emprendedores, siempre con el apoyo del Banco de Chile y el liderazgo del periodista Leo Meyer. Puedes enviar tus preguntas y audios para los profesores a través de holaleo.cl ¡Te esperamos!

¿Tienes un evento ligado a emprendimiento, pymes o innovación? Leo Meyer puede ser el Host que anime tu evento y modere las conversaciones que aportan valor al evento. Puedes ver su trayectoria en el Instagram @leomeyer.cl o si prefieres conecta con él directo en holaleo.cl.