Tras protagonizar accidente: confirman a Fran Maira en programa de TV y este será el día de su debut

Luego de haber estado durante varios meses alejada de la televisión, Fran Maira volverá a la pantalla y lo hará en el estelar de Chilevisión: “Fiebre de Baile”.

El programa conducido por Diana Bolocco, apostará nuevamente por una dinámica conocida por los fanáticos del formato: las competencias en tríos, que incorporarán a invitados del espectáculo y el mundo del entretenimiento, entre ellos la exchica reality.

La reaparición de Maira en la TV ocurre luego de un complejo periodo personal, el cual ha estado marcado por el accidente de tránsito que protagonizó en febrero pasado. Desde aquel entonces, la influencer ha mantenido un perfil bajo y redujo considerablemente su actividad pública.

¿Cuándo debutará Fran Maira en Fiebre de Baile?

Según se reveló en un comunicado compartido por el canal, desde el próximo domingo 7 de junio , Fran Maira se integrará oficialmente a “Fiebre de Baile”, luego de su paso por “Gran Hermano” y su rol como panelista en “¿Cuánto vale el show?”.

Para su estreno en la semana temática de tríos, la influencer y cantante compartirá escenario junto a su bailarín, Benjamín Salinas, y la artista urbana Flor de Rap, quien anteriormente ya participó en el espacio con presentaciones musicales.

Además del debut de Fran, el programa reunirá una serie de invitados conocidos. Entre ellos destacan Princesa Alba, quien acompañará a Valentina Roth y Luciano Copelli; Sensual Spiderman, que formará equipo con Dani Castro y Diego Espinoza; además de Yuhui, quien se presentará junto a Disley Ramos y Cristián Cueto.

La lista también incluye nombres como Juan Pedro Verdier, Yamna Lobos, Nelson Mauri, Daniela Castillo, Ignacia Michelson, Tiago Correa y Mario Ortega “Súper Mario”, entre otros invitados que buscarán revolucionar las presentaciones.

Cabe señalar que el espacio se transmite de domingo a miércoles, justo después de la edición central de Chilevisión Noticias.