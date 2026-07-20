;

FOTOS. Vinicius reaparece con brutal cambio en su rostro tras someterse a un retoque estético post Mundial

Medios en Brasil confirmaron que el delantero del Real Madrid se hizo una armonización de mentón.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / DeFodi Images

Si bien Brasil fue una de las grandes decepciones del Mundial 2026, Vinicius Júnior cumplió con las expectativas en sus hombros y, sin dudas, fue el mejor jugador de la “canarinha” en la cita planetaria.

Tras caer de la Copa del Mundo en octavos de final en manos de Noruega, el delantero del Real Madrid pudo comenzar sus vacaciones y, sin perder tiempo, se sometió a una operación estética en la cara, que dejó un comentado resultado.

Según reportan en el Portal Leo Dias, el extremo de 26 años se realizó una armonización de quijada, técnica para proyectar y definir el mentón, para así realzar los rasgos faciales.

Revisa también:

ADN

La operación fue realizada por el especialista Alessandro Alarçao, quien habitualmente aen Estados Unidos, pero que viajó Goiana solamente para el trabajo solicitado por Vinicius y su pareja, Virginia Fonseca.

Lo que indican desde Brasil es que todo lo involucrado a este retoque fue realizado con total confidencialidad. De hecho, el centro en el cual se concretó el proceso estético cerró sus puertas el día que el futbolista llegó, y el personal del lugar tuvo un protocolo especial de seguridad para evitar fotos o videos del delantero.

Contenido patrocinado

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

&#039;Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más&#039;

'Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más'

&#039;Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...&#039;: La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

'Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...': La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Fallece a los 81 años icónica actriz de &#039;Mi pobre Angelito 2&#039; y ganadora de premio Óscar

Fallece a los 81 años icónica actriz de 'Mi pobre Angelito 2' y ganadora de premio Óscar

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

&#039;Dicen que la echaron por cochina...&#039;: Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

'Dicen que la echaron por cochina...': Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad