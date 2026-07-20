Si bien Brasil fue una de las grandes decepciones del Mundial 2026, Vinicius Júnior cumplió con las expectativas en sus hombros y, sin dudas, fue el mejor jugador de la “canarinha” en la cita planetaria.

Tras caer de la Copa del Mundo en octavos de final en manos de Noruega, el delantero del Real Madrid pudo comenzar sus vacaciones y, sin perder tiempo, se sometió a una operación estética en la cara, que dejó un comentado resultado.

Según reportan en el Portal Leo Dias, el extremo de 26 años se realizó una armonización de quijada, técnica para proyectar y definir el mentón, para así realzar los rasgos faciales.

La operación fue realizada por el especialista Alessandro Alarçao, quien habitualmente aen Estados Unidos, pero que viajó Goiana solamente para el trabajo solicitado por Vinicius y su pareja, Virginia Fonseca.

Lo que indican desde Brasil es que todo lo involucrado a este retoque fue realizado con total confidencialidad. De hecho, el centro en el cual se concretó el proceso estético cerró sus puertas el día que el futbolista llegó, y el personal del lugar tuvo un protocolo especial de seguridad para evitar fotos o videos del delantero.