Esta semana, Jorge Valdivia volvió a ser noticia luego de que se revelara que le regaló un anillo a su nueva pareja, Priscilla “Titi” Armenakis, según expuso la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez.

Desde entonces, todos los focos se fueron hacia Daniela Aránguiz, exesposa y madre de los hijos del campeón de América.

De hecho, en el programa Hay que decirlo, de Canal 13, fueron aún más lejos y le consultaron directamente a Aránguiz: “El “Mago” le habría regalado un anillo a su nueva polola y como tú justo habías contado que te había pedido la argolla de matrimonio queríamos saber ¿Qué te parece esta situación?”, preguntó una reportera del programa.

“Capaz que haya sido para eso po’ para cambiarla en Tiffany para un anillo para ella, yo le deseo lo mejor, de verdad. Que sea muy feliz y ojalá que sea así po’”, contestó Aránguiz.

No obstante, la exesposa de Valdivia elevó el tono de la conversación y dijo: “A mí lo que me carga es que todavía me sigan vinculando. Yo me separé hace cuatro años chiquillos, este mes, el 28 cumplo un año con el Cuco”.

“Y el Jorge no es mi ex, es mi ex ex. Entonces, como que yo estoy chata de que me vinculen emocionalmente con él. Lamentablemente voy a tener que tener contacto con ese hombre toda mi vida porque es el papá de mis hijos. Pero más allá de eso, ya se acabó, no hay más, o sea qué podría decir yo”, agregó.

Tras ello, Aránguiz manifestó que “yo estoy súper feliz, enamoradísima, voy a cumplir un año con el José. Me siento más joven, más linda, más empoderada, más todo. O sea, para mí, mi pasado fueron puras tristezas, sufrimientos, infidelidades, fui la mujer más gorreada de Chile. Entonces, ahora estoy en una etapa de mi vida en que no quiero que me vinculen más con mi pasado, yo vivo mi presente”, sentenció.