“Espero que algún día me perdone”: rostro de la farándula rompe el silencio tras accidente automovilístico

El pasado 24 de febrero, Fran Maira protagonizó un accidente de tránsito donde chocó a un motociclista, identificado como Mayerson Zapata, quien quedó en estado grave producto del choque.

Tres meses después de lo ocurrido, la creadora de contenido conversó con Las Últimas Noticias donde relató los hechos de lo que categorizó como “la peor noche” de su vida.

“Veinticuatro horas antes venía del Festival de Viña donde me fue muy bien. Yo estaba regresando a casa sola desde un ensayo de Fiebre de Baile en mi auto y al llegar a un semáforo,doblé a la izquierda siguiendo al auto que venía delante de mí”, relató.

La creadora de contenido comentó que pasó una noche de angustia en comisaría antes de que el caso llegara a tribunales, donde fue imputada por el cuasidelito de lesiones.

“Yo sólo veía a mis papás y mi hermana, a nadie más”

“Estuve meses desaparecida, sin hablar con ningún medio.Sólo subí una historia en que hablaba de eso y algunas fotos de antes del accidente”, dijo al citado medio.

“Mi mamá vino a quedarse conmigo para ayudarme a cocinar. Yo sólo veía a mis papás y mi hermana, a nadie más. Dejé todo: Fiebre de baile, Cuánto vale el show, mi carrera como cantante. Pensé que era mi final como figura pública y que si mi carrera terminaba no importaba”, confesó.

A pesar de retomar poco a poco su vida, Fran Maira comentó que sufre de ansiedad, situación que la llevó a subir 9 kilos. Además, la creadora de contenido confesó que está siendo apoyada por un psicólogo, psiquiatra y medicamentos.

“Eso no es lo importante ahora. Yo estoy pensando todo el tiempo en Mayerson, en cómo evoluciona, en que esté mejor cada día”, comentó.

“Espero que algún día me perdone, lo siento mucho, nunca fue mi intención hacerle daño…”, cerró