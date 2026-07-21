La votación de la megarreforma del Gobierno, prevista para este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados, enfrentó un nuevo contratiempo luego de que el diputado independiente-PPD por el distrito 4 de Atacama, Cristián Tapia, confirmara que no podrá trasladarse al Congreso debido a los cortes de ruta provocados por el intenso sistema frontal que afecta al norte del país.

El parlamentario explicó que intentó viajar durante la mañana hacia el aeropuerto para dirigirse a Valparaíso, pero el avance de una quebrada sobre la Ruta 5, a la altura del kilómetro 723, obligó a suspender el tránsito.

“Está bastante peligroso (...) lo más probable es que en un momento más se corte la carretera", señaló Tapia en un video grabado desde la carretera, donde también hizo un llamado a no viajar hacia el norte debido al riesgo que representan las crecidas.

Desde su equipo indicaron que el legislador ha permanecido en terreno desde la semana pasada, monitoreando junto a vecinos y autoridades locales los efectos del temporal en la Región de Atacama.

La imposibilidad de llegar al Congreso se produce en una jornada clave para el Ejecutivo, que busca aprobar la megarreforma en su tercer trámite legislativo, mientras mantiene negociaciones con el Partido de la Gente (PDG), cuyos votos son considerados decisivos para el futuro del proyecto.