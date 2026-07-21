Había salido a ayudar a vecinos: identifican a Madelen Soto, mujer desaparecida tras desborde de quebradas en Coquimbo

En las últimas horas fue identificada una de las víctimas fatales que dejó el desborde de quebradas en la región de Coquimbo, en medio del sistema frontal.

Se trata de Madelen Soto, una mujer de 33 años que permanecía desaparecida desde la noche del pasado domingo en el sector de Cruz de Caña.

Según informaron sus familiares, se perdió su rastro cuando regresaba a su vivienda junto a su pareja a bordo de un camión tres cuartos, luego de haber salido a prestar ayuda a vecinos afectados por las intensas lluvias.

“Hoy mi corazón está contigo”

En conversación con el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, Rodrigo, cuñado de Madelen, relató que “ellos salieron a prestar ayuda a unos vecinos y, al regresar a la casa, se encuentran con la quebrada que venía bajando”.

“Eran como las 10 de la noche y no pudieron hacer nada. Se volcaron, intentaron salir. Mi hermano estuvo toda la noche en un árbol pidiendo ayuda . Cuando bajó el caudal logró salir y volver a la casa, pero de mi cuñada no se supo nada”, agregó.

Tras ello, se desplegó un operativo de búsqueda que culminó este lunes con el hallazgo del cuerpo de la mujer. Su hermano, Johano Soto, la despidió a través de una publicación en Facebook: “Hay despedidas que jamás estamos preparados para enfrentar. Hoy mi corazón está contigo”.