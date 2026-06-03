“Me van a perdonar los que odian a los inmigrantes... los colombianos y venezolanos vinieron a puro mejorar la raza”

Esta semana, Jordi Castell fue invitado al programa Vanidad a cualquier edad, donde profundizó en su vida y, en particular, en esa faceta más “disruptiva” que ha cultivado desde niño.

Según contó, la vanidad siempre estuvo presente en él. “Cuando creces en una familia con valores, o con raíces tan conservadoras como la mía, la vanidad tiene muchas lecturas que van más allá de lo físico o visual”, afirmó.

“¿Crees que el tema físico está ligado al éxito?“, le preguntó la conductora, Dani Forno, en cierto punto del diálogo. ”Definitivamente, como te ven, te tratan", sostuvo el panelista de Tal Cual.

“No es solamente que seamos un país aspiracional o clasista; creo que toda la digitalización de las emociones (...) empezó a exigir que la mujer tenía que seguir un canon, que las pechugas tienen que ser de una forma, que en los hombres hay una virilidad estimativa”, fue parte de lo que planteó.

“El mundo digital te exige un canon de belleza o de preocupación patológica, para mi gusto, de lo que tú aparentas ser”, planteó más adelante.

Luego afirmó: “Me van a perdonar los que odian a la población inmigrante..., pero esta ola que vino de latinoamericanos, colombianos, venezolanos, me van a perdonar, pero vinieron a puro mejorar la raza”.

Ahí valoró: “Ahora las mujeres andan todas con las uñas, con la pechuga, caderonas, mira a Rosalía, a la Bichota. Son todas muy latinas, mucha cadera. Creo que la imperfección es mucho más linda”.