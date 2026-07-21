Leandro Paredes rompe el silencio tras las críticas por agredir a jugadores de España en la final del Mundial: dejó este mensaje

Leandro Paredes, volante de la selección argentina, rompió el silencio luego de perder la final del Mundial 2026 ante España, y en medio de las críticas que ha recibido por agredir físicamente a dos jugadores españoles cuando el partido ya había finalizado.

El futbolista de Boca Juniors utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje, donde manifestó el dolor que le dejó no poder conquistar el título y, al mismo tiempo, destacó la entrega de sus compañeros durante el torneo. Sin embargo, en sus palabras no hizo referencia ni expresó arrepentimiento por el violento episodio que protagonizó tras la final.

“Hoy toca escribir con mucho dolor en el alma por no haber podido darles esa alegría que tanto se merece nuestro país, pero con el pecho lleno de orgullo por dar todo lo que teníamos y dejar nuestra bandera otra vez en lo más alto”, señaló el mediocampista de 32 años en su cuenta de Instagram.

“Gracias a cada uno que formó parte de esta selección, a este grupo de jugadores que dio la vida por representar esta camiseta como lo hizo hasta el último segundo de cada partido. Fue un orgullo ser parte de la mejor selección argentina de la historia”, concluyó el volante.

Leandro Paredes se reincorporó este martes a los trabajos en Boca Juniors, elenco que se está preparando para enfrentar a O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana. El seleccionado argentino está en duda para disputar la llave contra los celestes, debido a una lesión en las costillas.