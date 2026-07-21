Pancho Saavedra visitará Agua de la Zorra en nueva aventura en Canal 13: atentos al recorrido

Socios por Chile prepara su regreso a las pantallas de Canal 13 con una segunda temporada marcada una particular ruta por distintas localidades del país.

El programa conducido por Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot estrenará sus nuevos capítulos el domingo 2 de agosto, después de Teletrece central.

A diferencia del primer ciclo, que llevó a los conductores por el sur del país, esta vez el espacio tendrá un foco especial: recorrer localidades chilenas con nombres pintorescos e insólitos.

Entre los lugares que visitarán aparecen Agua de la Zorra (Huentelauquén), Chigualoco, Entrepiernas, La Cresta, Cariño Botado, Quitacalzón, Las Coimas, La Punta del Pico (La Serena), Puente Hediondo, El Sobrante, Lo Calvo y Pueblo de Viudas, entre otros.

“Lo más entretenido de ir a todos estos lugares con nombres pintorescos es descubrir que hay una razón para que se llamen así y desde ahí descubrimos historias únicas y llenas de grandes sorpresas”, explicó Zabaleta.

“Todo lo que pasa en estos lugares es genial, como, por ejemplo, saber cuál es el gentilicio en Agua de la Zorra o La Punta del Pico”, comentó el animador de Viña.

“Se viene una temporada llena de aventuras como las que nos gustan a nosotros y, por supuesto, al público”, añadió.