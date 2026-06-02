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VIDEO. “Yo también sé jugar sucio”: Gonzalo Feito recibe amenazas por parte de ‘Cuchillo’ Eyzaguirre tras su salida de Sin Filtros

El ex CQC dejó la conducción del programa de política y se unió a un nuevo proyecto de streaming.

Nicolás Lara Córdova

“Yo también sé jugar sucio”: Gonzalo Feito recibe amenazas por parte de ‘Cuchillo’ Eyzaguirre tras su salida de Sin Filtros

Este martes se dio a conocer la sorpresiva salida de Gonzalo Feito de la animación de Sin Filtros.

La salida de Feito se da en medio del estreno de su nuevo proyecto laboral en PorcelTV, Próceres, hecho que no le habría gustado al productor de Sin Filtros, Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre.

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En la más reciente emisión del programa Que te lo digo, el periodista de espectáculos Sergio Rojas reveló una serie de audios de Eyzaguirre, los cuales habrían sido enviados a Gonzalo Feito.

“Me cachai perfecto, weon, pero no te preocupes, sigue con tus deslealtades. ¿Tú crees que te voy a dejar pasar la que hiciste hace dos meses? ¿Tú crees que se me olvidó? ¿Tú crees que no sabemos todo lo que filtraste?, comenzó Eyzaguirre.

¿Quieres jugar sucio? Yo también sé jugar sucio, compadre. No te preocupes y haz tu programa de mier... Los que nos equivocamos fuimos nosotros al darte una mano. Eres un desleal y un sapo de mier... y toda la vida fuiste igual”, comentó.

En el último audio, Sebastián Eyzaguirre le recalcó que desde este martes 2 de junio ya no conduciría Sin Filtros.

Gonzalo Feito responde a los dichos de Sebastián Eyzaguirre

El panel de Que te lo digo se puso en contacto con Gonzalo Feito, quien respondió y entregó su versión sobre los audios de “Cuchillo” Eyzaguirre.

Yo ya no sigo en Sin Filtros, desde hoy (martes). Le dio un ataque de celos por sumarme a otro streaming de PorcelTV”, comentó.

“No teníamos contrato firmado, estábamos en negociaciones, mandaron algo infirmable y se sumaron otras cosas, por lo que decidí poner fin a la negociación y no llegar a un acuerdo”, cerró Feito.

La conducción del programa de este martes de Sin Filtros quedó a cargo de Felipe Bianchi.

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