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Ministro Quiroz confirma que Gobierno no insistirá con norma sobre propiedad intelectual e IA en discusión de megarreforma

El Ejecutivo optó por aplazar la controvertida disposición tras su rechazo en Diputados, mientras prepara nuevas indicaciones al sistema de capacitación laboral.

Martín Neut

Jorge Quiroz

Jorge Quiroz / Pablo Ovalle Isasmendi

El Gobierno confirmó que no insistirá, por ahora, con la controvertida norma sobre propiedad intelectual e inteligencia artificial incluida en la denominada megarreforma tributaria, iniciativa que comenzó este miércoles su discusión en la Comisión de Hacienda del Senado.

La definición fue entregada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante la presentación del proyecto, luego de que el presidente de la instancia, el senador Javier Macaya (UDI), consultara qué artículos rechazados en la Cámara serían repuestos en el Senado.

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Sobre la disposición vinculada a IA, el secretario de Estado señaló que el Ejecutivo aún evalúa su futuro, aunque reconoció que difícilmente volverá a discutirse en esta etapa.

Estamos en estudio si lo vamos a reponer o no. Es un tema más complejo y probablemente requiera mirarlo en otra ocasión y no en esta”, afirmó.

Volverá a presentar la medida

La propuesta impulsada por el Gobierno busca fomentar el crecimiento económico, la inversión y el empleo mediante una serie de cambios tributarios.

Entre ellos se contempla reducir el impuesto corporativo desde el 27% al 23%, reintegrar el sistema tributario y establecer un mecanismo de estabilidad tributaria por 25 años.

Distinta será la situación de la reforma a la franquicia tributaria del Sence, otra de las normas que había sido rechazada en la Cámara. En este caso, Quiroz confirmó que el Ejecutivo volverá a presentar la medida, incorporando observaciones surgidas durante la discusión legislativa.

“Hemos recogido ideas que salieron en la Cámara y nuestra intención es reponerlo recogiendo varias de esas ideas”, sostuvo el ministro.

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