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VIDEO. ¿Habrá comeback? NewJeans reaparece con cuatro integrantes por su aniversario y desata la ilusión de sus fans

El grupo sorprendió a sus seguidores con un video protagonizado por Minji, Hanni, Haerin y Hyein. El contenido marca su primera aparición grupal oficial en más de un año.

Juan Castillo

NewJeans

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NewJeans celebró su cuarto aniversario con la publicación de un nuevo video en el que aparecen Minji, Hanni, Haerin y Hyein, marcando el primer contenido grupal oficial de la banda en un año y cuatro meses.

El registro fue estrenado a la medianoche del 22 de julio en Corea del Sur bajo el título 2026 Summer of NewJeans.

La publicación llegó acompañada de videos individuales de cada integrante y despertó rápidamente las expectativas de los fanáticos sobre una posible reactivación de las actividades del grupo, que se encontraba en receso desde marzo de 2025.

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Tras el lanzamiento, ADOR explicó que “este video es contenido conmemorativo producido para compartir con los fans en celebración del cuarto aniversario”. Sin embargo, la agencia evitó confirmar oficialmente un regreso musical o nuevas presentaciones.

La compañía agregó que “anunciaremadoros planes y métodos específicos de actividades una vez que las conversaciones estén completamente finalizadas”, dejando abierta la posibilidad de futuros anuncios relacionados con las integrantes.

El video también fue interpretado por especialistas de la industria como una señal positiva respecto de las actividades grupales y de la situación contractual de Minji. No obstante, hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre un retorno completo de NewJeans.

La celebración también generó mensajes sobre la ausencia de Danielle, quien ya no forma parte de la agrupación. Entre las reacciones de los seguidores se repitió la frase “falta una”, reflejando la nostalgia por la formación original de cinco integrantes.

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