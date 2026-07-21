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“Hemos conversado sobre su retiro, no lo voy a desconocer; tendrá todo el apoyo para la decisión que tome”

“Por todo lo que le ha entregado al club, se ha ganado el derecho a decidir él cuándo retirarse”, reconoció el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, sobre el futuro de Marcelo Díaz en Universidad de Chile.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

GETTY IMAGES

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Marcelo Díaz podría estar viviendo sus últimos meses como futbolista profesional. El capitán e ídolo de Universidad de Chile ha vivido una temporada marcada por las lesiones y la falta de minutos, factores que lo llevarían a replantearse su futuro.

El volante de 36 años apenas suma 136 minutos disputados en ocho encuentros durante la presente campaña y, mientras se acerca el término de su contrato con los azules a fines de 2026, tanto el jugador como el club comienzan a evaluar los próximos pasos de su carrera.

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En conferencia de prensa, Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul, fue consultado por el histórico mediocampista y entregó detalles sobre su situación. “Es un ídolo, no voy a decir acá lo que significa para el hincha de la U. Personalmente, ha sido mi ídolo también de toda la vida, así que siento un cariño especial por él", comenzó declarando.

“Fuera de lo buen jugador que es, es una persona de club, que los que estamos en las oficinas de arriba lo vemos pasearse por todas las oficinas, conversar con distintas áreas. Le encanta estar acá, es su casa y creo que por lo que le ha entregado al club en su primera etapa y en esta, se ha ganado el derecho a decidir él cuándo retirarse", agregó.

La charla entre Manuel Mayo y Marcelo Díaz

En esa línea, el directivo reconoció que ha conversado con el volante sobre su eventual retiro. “Obviamente lo hemos conversado, no voy a desconocer que lo hemos conversado. La decisión que él tome, me parece que lo responsable es que lo diga él. Pero él sabe el apoyo que tiene parte del club", afirmó.

Además, dio luces sobre sus próximos pasos en el fútbol tras colgar los botines. “Después también tiene el curso de técnico, me pregunta muchas cosas sobre la gerencia deportiva, habla mucho con la gente de marketing también. Cuando se termine su carrera, si será ahora o más adelante, tiene muchas ganas de seguir ligado al club”, reveló.

“Tiene muchas ganas también de viajar y ver cómo trabaja en otros lugares. Creo que es una persona que tiene mucho por entregar al fútbol después de que termine su carrera, pero eso lo tendrá que definir él y, desde el lado del club, tendrá todo el apoyo para la decisión que tome", sentenció Mayo.

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