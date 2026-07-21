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Esta semana es el mega remate de ropa desde $650: ¿Cómo participar por prendas originales de conocida multitienda?

Más de 200 mil productos en caja serán entregados a los mejores postores. Revisa aquí los detalles del evento.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / sergeyryzhov

Esta semana se realizará un mega remate de ropa original en Chile, con precios que partirán desde los $650 más IVA por prenda.

La subasta contempla los últimos productos de Corona, histórica multitienda que cerró definitivamente sus puertas en 2025 tras 70 años de presencia en el retail nacional.

Cómo participar en el remate de ropa de Corona

El remate se realizará este jueves 23 de julio, a partir de las 11:00 horas, y será completamente online.

La subasta estará a cargo de Remates del Río y está dirigida especialmente a comerciantes, emprendedores o personas que busquen comprar grandes volúmenes de mercadería.

Entre los productos disponibles habrá más de 200 mil prendas en caja y cerca de 20 mil jeans para hombre, mujer y niños. Según se informó a través de las redes sociales, hay gran variedad de tallas.

Según la información difundida para el evento, los valores partirán en $650 más IVA por prenda, aunque el precio final dependerá del desarrollo de la subasta y de las ofertas realizadas por los participantes.

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Dónde ver las prendas de ropa antes del remate

Quienes quieran revisar los productos antes de participar podrán hacerlo de manera presencial, previa coordinación, hasta este miércoles 22 de julio.

Las vistas estarán disponibles entre las 09:30 y las 17:30 horas en la bodega ubicada en Los Productores 4462, Huechuraba, en la Región Metropolitana.

Este será el último remate asociado a productos de Corona, firma fundada en 1955 por el inmigrante neerlandés Leonard Schupper.

El cierre de la multitienda dejó a cerca de 1.800 trabajadores sin empleo y marcó el fin de una de las cadenas más reconocidas del comercio chileno.

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