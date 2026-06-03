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La UC y Coquimbo tienen fecha y hora para sus duelos de octavos en Copa Libertadores: programación confirmada

El elenco cruzado enfrentará a Estudiantes de La Plata, mientras el cuadro pirata se medirá frente a Platense.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete

La Conmebol confirmó este miércoles la programación de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, instancia en la que estarán presentes dos clubes chilenos: Universidad Católica y Coquimbo Unido.

En el caso de la UC, enfrentará en la ronda de los 16 mejores a Estudiantes de La Plata. El partido de ida de la llave quedó fijado para el martes 11 de agosto a las 20:30 horas de Chile en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

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La revancha entre los “Cruzados” y el “Pincha”, en tanto, se disputará el martes 18 de agosto a las 21:30 horas en el Claro Arena.

Por su parte, Coquimbo se medirá frente a Platense. El primer duelo de la serie quedó programado para el miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas de Chile en el Estadio Ciudad de Vicente López, ubicado en la localidad de Florida, provincia de Buenos Aires.

El duelo de vuelta entre los “Piratas” y el “Calamar” se disputará el miércoles 19 de agosto a las 19:00 horas, en estadio y ciudad por definir, a la espera de la autorización de la Conmebol para que el elenco nortino pueda ejercer la localía en el Francisco Sánchez Rumoroso.

La programación de la UC y Coquimbo Unido para los octavos de final de la Copa Libertadores

Partidos de ida

  • Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica | Martes 11 de agosto, 20:30 horas | Estadio UNO Jorge Luis Hirschi
  • Platense vs. Coquimbo Unido | Miércoles 12 de agosto, 18:00 horas | Estadio Ciudad de Vicente López

Partidos de vuelta

  • Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata | Martes 18 de agosto, 21:30 horas | Claro Arena
  • Coquimbo Unido vs. Platense | Miércoles 19 de agosto, 19:00 horas | Estadio por definir

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