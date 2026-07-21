Lluvias en Atacama: alcaldes piden extender Zona de Catástrofe en toda la región ante sistema frontal

La Asociación Regional de Municipios de Atacama (ARMA) solicitó formalmente al Gobierno declarar Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe y Zona de Catástrofe para toda la región, debido a los graves efectos provocados por el sistema frontal.

La petición fue presentada ante la Delegación Presidencial Regional y busca acelerar el despliegue de recursos humanos, logísticos y materiales.

Según consigna SoyChile, la solicitud surge en medio de intensas precipitaciones, desbordes, activación de quebradas, caminos dañados y localidades que permanecen aisladas o incomunicadas.

Los municipios advirtieron que incluso vehículos de alta tracción han tenido dificultades para llegar a los sectores más afectados, complicando la entrega de ayuda y el ingreso de equipos de emergencia.

Municipios advierten que su capacidad de respuesta “llegó al límite”

El presidente de ARMA y alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini, afirmó que la medida aplicada en la provincia del Huasco debería extenderse al resto de Atacama.

“Creemos que es necesario elevarlo a toda la región como una herramienta concreta que permita al Estado desplegar con mayor rapidez todos los recursos humanos, logísticos y materiales”, sostuvo.

La autoridad comunal alertó que la emergencia continúa evolucionando y que los equipos municipales están operando al máximo de sus capacidades. “Hoy tenemos localidades aisladas, caminos destruidos, quebradas que siguen activándose, familias que permanecen incomunicadas”, señaló.

Cicardini aseguró que una declaración regional permitiría contar con mayor contingente, maquinaria especializada y medios de transporte adecuados.

Por su parte, la delegada presidencial regional de Atacama, Sofía Cid, indicó que las autoridades evaluarán la evolución del sistema frontal y la situación de la provincia de Copiapó. “Nuestra prioridad es poder rescatar a las personas más aisladas y retomar la conectividad en la Ruta 5 Norte”, afirmó.

Desde ARMA llamaron al Gobierno a responder con celeridad, argumentando que la magnitud de la emergencia requiere medidas excepcionales para proteger a la población, recuperar la conectividad y garantizar el ingreso oportuno de ayuda humanitaria a las zonas más golpeadas.