;

Lluvias en Atacama: alcaldes piden extender Zona de Catástrofe en toda la región ante sistema frontal

Los municipios solicitaron ampliar la Zona de Catástrofe a toda la región debido a las intensas lluvias, la activación de quebradas y los graves problemas de conectividad.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

La Asociación Regional de Municipios de Atacama (ARMA) solicitó formalmente al Gobierno declarar Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe y Zona de Catástrofe para toda la región, debido a los graves efectos provocados por el sistema frontal.

La petición fue presentada ante la Delegación Presidencial Regional y busca acelerar el despliegue de recursos humanos, logísticos y materiales.

Según consigna SoyChile, la solicitud surge en medio de intensas precipitaciones, desbordes, activación de quebradas, caminos dañados y localidades que permanecen aisladas o incomunicadas.

Los municipios advirtieron que incluso vehículos de alta tracción han tenido dificultades para llegar a los sectores más afectados, complicando la entrega de ayuda y el ingreso de equipos de emergencia.

Revisa también:

ADN

Municipios advierten que su capacidad de respuesta “llegó al límite”

El presidente de ARMA y alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini, afirmó que la medida aplicada en la provincia del Huasco debería extenderse al resto de Atacama.

“Creemos que es necesario elevarlo a toda la región como una herramienta concreta que permita al Estado desplegar con mayor rapidez todos los recursos humanos, logísticos y materiales”, sostuvo.

La autoridad comunal alertó que la emergencia continúa evolucionando y que los equipos municipales están operando al máximo de sus capacidades. “Hoy tenemos localidades aisladas, caminos destruidos, quebradas que siguen activándose, familias que permanecen incomunicadas”, señaló.

Cicardini aseguró que una declaración regional permitiría contar con mayor contingente, maquinaria especializada y medios de transporte adecuados.

Por su parte, la delegada presidencial regional de Atacama, Sofía Cid, indicó que las autoridades evaluarán la evolución del sistema frontal y la situación de la provincia de Copiapó. “Nuestra prioridad es poder rescatar a las personas más aisladas y retomar la conectividad en la Ruta 5 Norte”, afirmó.

Desde ARMA llamaron al Gobierno a responder con celeridad, argumentando que la magnitud de la emergencia requiere medidas excepcionales para proteger a la población, recuperar la conectividad y garantizar el ingreso oportuno de ayuda humanitaria a las zonas más golpeadas.

Contenido patrocinado

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

&#039;Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más&#039;

'Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más'

&#039;Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...&#039;: La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

'Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...': La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Fallece a los 81 años icónica actriz de &#039;Mi pobre Angelito 2&#039; y ganadora de premio Óscar

Fallece a los 81 años icónica actriz de 'Mi pobre Angelito 2' y ganadora de premio Óscar

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

&#039;Dicen que la echaron por cochina...&#039;: Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

'Dicen que la echaron por cochina...': Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad