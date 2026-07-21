Estos son los ocho embalses que sumaron 253 millones de metros cúbicos de agua por lluvia: reporte oficial

Las últimas lluvias incorporaron cerca de 253 millones de metros cúbicos de agua a los embalses de la Región de Coquimbo en menos de tres semanas, aunque la recuperación continúa siendo desigual entre las distintas provincias.

Según datos de la Dirección General de Aguas recopilados por CEAZAMET, los ocho embalses monitoreados pasaron de almacenar 139,5 millones de metros cúbicos el 30 de junio a 392,4 millones al 20 de julio. Con ello, el promedio regional aumentó desde un 10% hasta un 29% de su capacidad.

El cambio más notorio ocurrió en el embalse Recoleta, que subió desde un 10% hasta un 80%, mientras que Cogotí avanzó desde un 10% hasta un 54%. La Paloma también registró una mejora relevante, al pasar de un 5% a un 17%, aunque sigue en niveles bajos para las necesidades agrícolas de Limarí.

La provincia de Choapa quedó con la situación más favorable de la región, alcanzando un 74% de almacenamiento. Corrales llegó al 79%, Culimo al 77% y El Bato al 64%.

En Elqui, en cambio, la recuperación fue menor. Puclaro aumentó desde un 12% hasta un 17%, mientras que La Laguna permaneció sin cambios, con un 24% de su capacidad.