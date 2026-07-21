Estos son los ocho embalses que sumaron 253 millones de metros cúbicos de agua por lluvia: reporte oficial
Según datos de la DGA recopilados por CEAZAMET, el almacenamiento regional subió de 139,5 a 392,4 millones de metros cúbicos en menos de tres semanas.
Las últimas lluvias incorporaron cerca de 253 millones de metros cúbicos de agua a los embalses de la Región de Coquimbo en menos de tres semanas, aunque la recuperación continúa siendo desigual entre las distintas provincias.
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Según datos de la Dirección General de Aguas recopilados por CEAZAMET, los ocho embalses monitoreados pasaron de almacenar 139,5 millones de metros cúbicos el 30 de junio a 392,4 millones al 20 de julio. Con ello, el promedio regional aumentó desde un 10% hasta un 29% de su capacidad.
El cambio más notorio ocurrió en el embalse Recoleta, que subió desde un 10% hasta un 80%, mientras que Cogotí avanzó desde un 10% hasta un 54%. La Paloma también registró una mejora relevante, al pasar de un 5% a un 17%, aunque sigue en niveles bajos para las necesidades agrícolas de Limarí.
La provincia de Choapa quedó con la situación más favorable de la región, alcanzando un 74% de almacenamiento. Corrales llegó al 79%, Culimo al 77% y El Bato al 64%.
En Elqui, en cambio, la recuperación fue menor. Puclaro aumentó desde un 12% hasta un 17%, mientras que La Laguna permaneció sin cambios, con un 24% de su capacidad.
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