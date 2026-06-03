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O’Higgins vs. Boca Juniors por Copa Sudamericana, programación oficial: fecha y hora de los partidos

Conmebol hizo oficial el fixture de los playoffs previos a octavos de final del torneo. O’Higgins define como local, pero hay dudas respecto a la sede.

Javier Catalán

Getty Images

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El sueño de O’Higgins en la Copa Sudamericana sigue más vivo que nunca. Tras superar la fase de grupos como segundo de su zona, el “Capo de Provincia” ya conoce a su próximo rival: Boca Juniors, a quien enfrentará en los playoffs previos a los octavos de final.

Este miércoles, la Conmebol oficializó el fixture de la ronda, por lo que el conjunto rancagüino ya tiene fechas y horarios definidos para medirse ante el cuadro “Xeneize”, que llegó a esta instancia tras quedar eliminado de la Copa Libertadores luego de una dura derrota frente a Universidad Católica.

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En la serie frente a los argentinos, los celestes tendrá la ventaja de definir la clasificación como local. Sin embargo, por ahora no existe certeza respecto al recinto que albergará el encuentro de vuelta, debido a que el Estadio Codelco El Teniente no cumple con los estándares para estas instancias, aunque desde la dirigencia de O’Higgins ya trabajan en las gestiones para que pueda ser aprobado.

Además, quien resulte vencedor en los playoffs, ya sabe que tendrá que enfrentar a Deportivo Recoleta de Paraguay en los octavos de final.

Programación de la llave entre O’Higgins y Boca Juniors en Copa Sudamericana

Partido de ida

  • Jueves 23 de julio | 20:30 horas de Chile | Boca Juniors vs. O’Higgins | La Bombonera

Partido de vuelta

  • Jueves 29 de julio | 20:30 horas de Chile | O’Higgins vs. Boca Juniors | Por definir

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