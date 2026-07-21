Bombazo en Argentina: figura de la Albiceleste evalúa retirarse de la selección tras perder la final del Mundial

Emiliano “Dibu” Martínez, una de las principales figuras de la selección argentina, publicó este martes un sentido mensaje cargado de dolor y frustración por la derrota que sufrió con su equipo en la final del Mundial 2026 ante España.

“Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad, el dolor es difícil de explicar”, escribió el arquero titular de la Albiceleste en su cuenta de Instagram.

“Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante, y si es momento de dar un paso al costado”, agregó el portero de 33 años, dando un aviso de que podría retirarse de la selección argentina.

En la parte final de la publicación, “Dibu” Martínez ofreció disculpas a toda Argentina por no haber ganado la Copa del Mundo en Norteamérica. “Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, concluyó el guardameta.