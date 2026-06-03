Locutor chileno rompe el silencio tras feroz cuchillazo en la cabeza y lanza teoría clave: “Hay un tema delicado...”

A principios de mayo, el conocido locutor radial chileno Rolando Ramos compartió una preocupante noticia en redes sociales. El comunicador, de 65 años, contó que fue atacado por la espalda mientras se dirigía a su casa tras dar clases.

“Se trata de una agresión cobarde, inesperada y sin motivo aparente, que solo buscó causar daño físico y psicológico”, explicó en ese momento junto a una foto desde el hospital. La herida fue de 18 centímetros y quedó con licencia por más de dos semanas.

A un mes del ataque, el profesional abrió su corazón, recordó el hecho y sus consecuencias. “Han sido días surrealistas. Se trató de una experiencia espantosa que no quiero repetir”, afirmó en una conversación con LUN.

En el momento posterior al incidente, Ramos fue atendido por el personal del Metro Bilbao y trasladado a la Mutual de Seguridad ya que había perdido mucha sangre.

“Este cachetazo me ha hecho pensar que debo sacar algo positivo. Por mi forma de ser soy una persona simple y, a la vez, racional. Siempre trato de sacar el lado optimista y soy resiliente”, afirmó.

Hoy dice que no tiene miedo de salir a la calle, pero sí anda más atento y no “pajareando” como el día en que fue golpeado.

ADN Ampliar

Otro tema clave que abordó fue la razón detrás del ataque e se aventuró a lanzar una teoría. “Ese día andaba con una chaqueta bomber que algunos consideran militarista, polera negra con calaveras y bototos. Hay un tema delicado en la salud mental de las personas, estas semanas hasta vi una riña en el andén de una estación de Metro”, sumó.

“Me ha dado mucha fuerza la respuesta de la comunidad rockera, entre la que soy respetado por mi trabajo. También el apoyo de las redes, de las personas en la calle y de mis amigos. Si hay una cura, ha sido el cariño y el apoyo”, afirmó al cierre.