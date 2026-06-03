Psicóloga Pamela Lagos confirma que tiene cáncer: “Es un proceso difícil, pero he estado muy acompañada y llena de amor”

Esta semana se confirmó que la conocida psicóloga Pamela Lagos, quien saltó a la fama por sus participaciones en televisión, enfrenta un complicado momento de salud.

En diálogo con Página 7, la exmiembro del Carmen Gloria a tu servicio detalló que fue diagnosticada de cáncer cerebral.

“Estoy bien, pero sí con un problema de salud importante”, afirmó al medio de espectáculos.

“El 29 de diciembre me diagnosticaron una hidrocefalia por un tumor cerebral en la zona pineal, que me operaron el pasado 17 de enero”, detalló.

Según contó ella, lograron extirpar el 80% del tumor, pero al quedar restos, será necesario continuar con quimioterapia y radioterapia.

“Tener cáncer cerebral no es fácil. Es un proceso difícil, pero he estado muy acompañada y llena de amor”, se sinceró. Ahí también afirmó que el apoyo de su familia y amigos ha sido clave. “Me ha sostenido muy firmemente en este proceso”, sumó.

Por lo demás, no sería la primera vez que su núcleo enfrenta un problema así de complejo. En el paso su esposo, Felipe Vásquez, enfrentó y venció la leucemia.

“El cáncer nos ha perseguido un poquito como familia. Él está bien y sabe lo que es pasar por esto. Entonces me ha acompañado mucho, igual que Carmen (Gloria), que es parte de mi familia”, añadió.

La especialista debía estar el lunes de esta semana en el estreno del nuevo programa Carmen Gloria: Fuerte y Claro en el canal Mega. Evidentemente, su salud se lo impidió, pero envió un saludo en pantalla.