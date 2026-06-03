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VIDEO. “Cuando sea grande”: la irónica respuesta de la exsubsecretaria Quintana tras reunión con el Presidente Kast

La exsubsecretaria evitó profundizar sobre su salida del Ejecutivo tras reunirse con el Presidente José Antonio Kast y aseguró: “No voy a contar nada”.

Martín Neut

Diana Copa

Ana Victoria Quintana

Ana Victoria Quintana / Sebastian Beltran Gaete

La exsubsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, evitó profundizar este miércoles en las razones de su salida del Ministerio de Seguridad, luego de sostener una reunión con el Presidente José Antonio Kast en La Moneda.

La ahora exautoridad dejó el cargo por solicitud del ministro de Seguridad, Martín Arrau, junto al exsubsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, a sólo 83 días del inicio del Gobierno y en la antesala de la Cuenta Pública presidencial.

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Al abandonar el encuentro con el Mandatario, Quintana fue consultada sobre su salida del Ejecutivo, respondiendo escuetamente: “No tengo nada que contar, no voy a contar nada”.

Asimismo, al ser consultada sobre la

posibilidad de arribar a La Moneda, tal como lo haría Jouannet, la exsubsecretaria respondió con ironía: “(Iré) cuando sea grande”.

Las declaraciones se producen en medio de las repercusiones políticas por la salida simultánea de ambas autoridades de la cartera de Seguridad, cuyas subsecretarías quedaron vacantes de manera momentánea.

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