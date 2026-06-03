Estrella de La Roja se rinde ante Cristiano previo al amistoso: “Es un sueño enfrentarlo; ojalá cambiemos camiseta”

El plantel de la selección chilena sigue preparándose en Lisboa con miras al duelo amistoso contra Portugal, que se disputará el próximo sábado 6 de junio.

A pocos días del partido, el atacante de La Roja, Lucas Cepeda, resaltó la calidad del conjunto luso y destacó la presencia del astro portugués, Cristiano Ronaldo.

“Tenemos un lindo partido por delante. Portugal es una selección candidata a salir campeona del mundo, con jugadores que vienen de ganar la Champions League. Además, tienen a uno de los mejores futbolistas del mundo, que es Cristiano. Es una selección extraordinaria”, señaló el delantero que milita en el Elche.

En la misma línea, el ex Colo Colo confesó su admiración por “CR7″, comentando que “lo veía jugar desde chico, me despertaba a las 8 de la mañana para verlo en la Premier League. Es un sueño poder estar al lado de él y enfrentarlo. Ojalá hacer un buen partido para cambiar camiseta con él y tener ese recuerdo, ya que este será su último Mundial”.

De cara al partido, Cepeda remarcó que Chile no puede dar ninguna ventaja ante un rival de la talla de Portugal. “Hay que estar finos en todos los detalles; si les das un segundo o si te equivocas en un detalle, puede ser que te conviertan un gol y puedes perder el partido. Por eso tenemos que estar enfocados y hacer lo que nos pida el técnico”, sostuvo.

“Si comparamos nombre por nombre, Portugal nos pasa por encima, pero dentro de la cancha somos todos seres humanos, somos 11 contra 11, y el que hace mejor partido se puede llevar el triunfo”, agregó el formado en Santiago Wanderers.

Por último, el seleccionado nacional destacó el proceso que está atravesando La Roja de la mano de Nicolás Córdova. “Nosotros llevamos más de 6 meses preparándonos y creo que vamos por buen camino. Así que hay que seguir hacia adelante, asumiendo responsabilidades y adaptándonos a la idea de juego del técnico”, concluyó.