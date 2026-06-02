Expresidente de la ANFP reaparece y propone un cambio histórico para la Federación de Fútbol de Chile / Diego Martin

Este martes, Los Tenores de ADN conversaron con el expresidente de la ANFP, Sebastián Moreno, quien alcanzó a estar un año y medio al mando del fútbol chileno, dejando el cargo en julio de 2020 tras acusar un “golpe de Estado” por parte de algunos clubes en su contra.

Al recordar lo que fue su polémica salida de la ANFP, el exdirigente señaló: “Se vio derechamente contaminado el manejo administrativo, político y dirigencial que se debe tener para una clasificatoria mundialista, que en ese tiempo estaba recién empezando con Reinaldo Rueda como entrenador. Todo eso se vio truncado con mi salida y dolió mucho, porque teníamos toda una organización y planes estratégicos, que luego se vieron interrumpidos".

Consultado por la gestión de Pablo Milad, su sucesor en la ANFP, Moreno comentó: “La evaluación está a la luz de los resultados, tanto administrativos como deportivos Este periodo (de Milad) tiene que llamar a la reflexión a quienes toman las decisiones en el fútbol. Esas decisiones las toma un grupo pequeño de clubes del Consejo de Presidentes".

¿Quién debe asumir la presidencia de la Federación?

Respecto a la separación entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile (FFCH), Sebastián Moreno destacó las cualidades que debería reunir quien asuma en el futuro la presidencia de la Federación. “Tiene que ser un nombre que una voluntades y que no solo represente al mundo ANFP, sino que represente a la industria y a la actividad. Creo que le haría bastante bien a la actividad abrir las miradas y considerar otras realidades", sostuvo.

En la misma línea, propuso una idea que le daría un giro histórico a la FFCH: ”Alguien del mundo femenino podría ocupar perfectamente la testera de la Federación. También exjugadores, exentrenadores o exdirigentes”.

Por último, Moreno dejó abierta la puerta para regresar al fútbol chileno en un futuro. “Volvería junto a un proyecto sólido en el tiempo y no en el corto ni mediano plazo”, concluyó.