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VIDEO. En La Roja no se achican ante Cristiano y Portugal: “Podemos plantarnos cara a cara sin ningún problema”

El seleccionado nacional, Thomas Gillier, anticipó el amistoso contra el combinado luso y abordó la lucha interna por ser el portero titular de Chile.

Daniel Ramírez

David Oyarzún

Carlos Parra - FFCh.

Carlos Parra - FFCh.

El plantel de La Roja continúa con su preparación en Lisboa de cara al partido amistoso contra Portugal, duelo que se jugará el próximo sábado 6 de junio, días antes del inicio del Mundial 2026.

El seleccionado nacional, Thomas Gillier, habló este martes con los medios presentes en tierras portuguesas, entre ellos ADN Deportes, y anticipó este exigente desafío que tendrá Chile frente a la selección de Cristiano Ronaldo.

“En este proceso que estamos viviendo, es importante que podamos enfrentar a selecciones de altísimo nivel. Para este partido contra Portugal tenemos que jugar con nuestra identidad, con nuestros principios y salir a competir al máximo nivel”, señaló el arquero del CF Montréal.

“Sabemos que Portugal es una selección difícil, pero tenemos muchos jugadores que tienen la calidad para enfrentar a este rival y poder plantarnos cara a cara sin ningún problema”, aseguró el ex Universidad Católica.

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La competencia por el arco de La Roja

Además, Thomas Gillier valoró la competencia interna que hoy tiene con Lawrence Vigouroux y Brayan Cortés por ser el portero titular de La Roja. “Actualmente hay tres arqueros de alto nivel en la selección. Los tres estamos jugando en el extranjero. Eso es muy positivo. Brayan lo está haciendo muy bien en su club. Lawrence también. Y yo he ido evolucionando de muy buena manera en mi equipo”, comentó.

“Contento porque hay un muy buen grupo, una buena competencia. Cada uno está enfocado en ganarse el puesto y tener la posibilidad de poder jugar”, agregó el guardameta de 22 años.

Por último, el formado en la UC destacó a Claudio Bravo como un ejemplo a seguir. “Claudio es un referente a nivel nacional y también a nivel mundial. Los arqueros más jóvenes y los que están hoy en día ven a Claudio como una figura a seguir en todo aspecto, porque dentro y fuera de la cancha, él siempre se portó como un profesional”, concluyó.

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