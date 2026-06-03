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VIDEO. Debutó en la U, brilla en Europa y así recuerda su paso por Chile: “Si es por mí, me quedaba, pero...”

“Jugué 20 minutos y fue mi debut con la U de Chile, que jugué un partido y fue Sudamericana contra Corinthians en Brasil”, reveló Valentín Castellanos.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Richard Pelham

Uno de los fichajes con el que West Ham United intentó (sin éxito) evitar el descenso en la Premier League esta temporada fue Valentín Castellanos, delantero que llegó en enero y en 18 partidos anotó 6 goles.

Lo curioso con “Taty”, ya consagrado como un ariete de élite en Europa, es que en su pasó por la Universidad de Chile, donde debutó profesionalmente, solo alcanzó a jugar ese partido, para luego irse al Montevideo City Torque y desde ahí lanzar su carrera al estrellato.

Fue el propio goleador argentino quien recordó esta primeras etapas de su carrera en el CDA, donde afirmó que pese a no jugar, le hubiera gustado quedarse.

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“Jugué cuatro o cinco partidos en la juveniles y en diciembre me suben al primer equipo. Me llevaron al banco, pero no pude debutar, nunca jugué en el torneo de Chile”, afirma ex Lazio, Girona y New York City, en conversación con el Youtuber Sebastián Jaleh.

“Después, en enero me suben al primer equipo, hago la pretemporada, entrenó, me llevan al banco, pero no entró. Después me llevan a un partido de Sudamericana y ahí debutó. Jugué 20 minutos y fue mi debut con la U de Chile, que jugué un partido y fue en Sudamericana contra Corinthians en Brasil”, agrega quien le anotara cuatro goles al Real Madrid en un partido.

Sobre su salida, Castellanos sentenció: “Eso fue en abril, después en junio se abre el mercado y yo decido que me quiero ir, porque no tenía minutos, porque encima la U de Chile en ese momento salió campeón y jugaban bien. Si es por mí, yo me quedaba, pero no jugaba”.

Además, reveló que otros clubes del fútbol chileno intentaron convencerlo antes de ir a Montevideo City Torque desde la U, pero el único que recordó con nombre fue Deportes Iquique. Aunque también mencionó que cuando lo llamaron desde el City Group, controladores del cuadro charrúa, no dudó en ningún momento en irse a Uruguay.

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