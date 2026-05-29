Multicampeón de la Premier League y exseleccionado inglés es detenido por conducir bajo efectos de las drogas / Gonzalo Arroyo Moreno

A comienzos de la década pasada, un nombre que prometía muchos éxitos con Inglaterra es Raheem Sterling.

Tras su explosivo estreno con el Liverpool, protagonizó un polémico traspaso al Manchester City en 2015, lugar donde ganó tres Premier League y se consolidó como seleccionado británico.

Sin embargo, nunca pudo explotar del todo, más allá de una posterior venta al Chelsea en 2022 y un breve paso por el Arsenal en 2024.

Raheem Sterling, en busca de mayor protagonismo, optó en el último mercado de pases en salir de la isla y firmó por Feyenoord, donde apenas ha jugado ocho partidos.

Al margen de su ostracismo futbolístico, el delantero de 31 años protagonizó una polémica en Inglaterra al chocar su Lamborghini en la localidad de Hampsire.

Según información de The Sun, fue detenido ante el choque que, afortunadamente, no generó heridos, pero quedó acusado de conducir bajo los efectos de las drogas, además de conducción temeraria y negarse a aportar una muestra para análisis.

Raheem Sterling quedó en libertad bajo fianza, aunque se mantiene la investigación en la policía británica ante la acción ilegal protagonizada por el exseleccionado inglés.