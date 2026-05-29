;

Multicampeón de la Premier League y exseleccionado inglés es detenido por conducir bajo efectos de las drogas

Raheem Sterling quedó detenido tras protagonizar un accidente en que, afortunadamente, no hubo heridos.

Carlos Madariaga

Multicampeón de la Premier League y exseleccionado inglés es detenido por conducir bajo efectos de las drogas

Multicampeón de la Premier League y exseleccionado inglés es detenido por conducir bajo efectos de las drogas / Gonzalo Arroyo Moreno

A comienzos de la década pasada, un nombre que prometía muchos éxitos con Inglaterra es Raheem Sterling.

Tras su explosivo estreno con el Liverpool, protagonizó un polémico traspaso al Manchester City en 2015, lugar donde ganó tres Premier League y se consolidó como seleccionado británico.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, nunca pudo explotar del todo, más allá de una posterior venta al Chelsea en 2022 y un breve paso por el Arsenal en 2024.

Raheem Sterling, en busca de mayor protagonismo, optó en el último mercado de pases en salir de la isla y firmó por Feyenoord, donde apenas ha jugado ocho partidos.

Al margen de su ostracismo futbolístico, el delantero de 31 años protagonizó una polémica en Inglaterra al chocar su Lamborghini en la localidad de Hampsire.

Según información de The Sun, fue detenido ante el choque que, afortunadamente, no generó heridos, pero quedó acusado de conducir bajo los efectos de las drogas, además de conducción temeraria y negarse a aportar una muestra para análisis.

Raheem Sterling quedó en libertad bajo fianza, aunque se mantiene la investigación en la policía británica ante la acción ilegal protagonizada por el exseleccionado inglés.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad