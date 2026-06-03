Durísima sanción de la ANFP contra presidente de un club chileno: arriesga inhabilitación por agresión física

David Ramos, presidente de San Marcos de Arica, acaba de recibir una durísima sanción por parte de la ANFP, luego de protagonizar un violento episodio en la primera fecha de la presente temporada de la Primera B.

El Tribunal de Disciplina informó que el dirigente fue desaforado por el Tribunal de Honor y ahora podrá ser juzgado por sus actos. De hecho, está citado para comparecer en la próxima sesión de la sala, programada para el martes 9 de junio.

La citación responde a una denuncia presentada por John Armijo, quien en ese entonces dirigía a Deportes Santa Cruz y aseguró haber sido víctima de una agresión física por parte del presidente del cuadro ariqueño.

“El tipo me tira un combo por la espalda, pegándome en el pómulo. Y me giro, no sabía lo que estaba pasando porque nunca he vivido nada similar dentro de mi trabajo, y me tira un segundo puñetazo que no sé si lo logro esquivar, o me roza, o me pega, no sé, y el tipo se queda esperando y ahí llega toda la gente, nos separa”, señaló el entrenador sobre el acto en diálogo con Primera B Chile.

¿Qué sanciones arriesga David Ramos?

El Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP establece en su artículo 61° que el Tribunal podrá aplicar diversas sanciones a dirigentes y funcionarios, entre ellas:

Amonestación. Censura por escrito. Suspensión del ejercicio de su cargo por el tiempo restante de su mandato. Inhabilitación temporal o perpetua para ejercer cargos en la Asociación y clubes afiliados. Inhabilitación de tres meses a tres años por actos relacionados con dopaje. Multa al club en caso de infracciones cometidas por sus funcionarios.

Además, el artículo 68° complementa que “la agresión física cometida por un dirigente o funcionario dentro de un recinto deportivo puede ser castigada con una inhabilitación de entre dos meses y cinco años, además de una multa de entre 10 y 500 UF para el club al que pertenezca el sancionado”.