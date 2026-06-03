Cuánto hay que poner de pie para comprar un departamento de 3 dormitorios en Santiago: el monto por comuna

Ya sea para independizarse, mudarse de un lugar a otro, por trabajo o por formar una familia, la gran mayoría de las personas en algún momento de sus vidas buscan comprar una propiedad.

Adquirir departamento en Santiago es, probablemente, una de las inversiones más grandes que alguien podría realizar en su vida. En ese sentido, algo que tienen que tener en cuenta las personas es el pie que tienen que reunir para comprar una vivienda.

LUN publicó un análisis realizado por la consultora NielsenIQ Chile, en donde se consideró el pie (equivalente al 20% de la propiedad) que se debe juntar para comprar un departamento de tres dormitorios en las distintas comunas de la región Metropolitana.

Dentro de los valores más económicos, se encuentran los departamentos en Padre Hurtado, para los cuales se deben pensar en al menos $23.900.000 de pie para acceder a uno.

Javier Varleta, geomarketing manager de la consultora NielsenIQ Chile, en diálogo con el medio antes citado, explicó que para llegar al monto exacto que se debe reunir como pie, se basaron en el precio promedio de los bienes raíces de esas características por comuna.

A continuación, el detalle comuna por comuna:

Comuna Precio (en UF) Superficie promedio Pie (20%) Vitacura 17.158 125 $139.536.537 Las Condes 15.606 132 $126.911.245 Lo Barnechea 14.949 124 $121.572.107 Providencia 11.943 105 $97.126.064 Colina 9.530 112 $77.501.943 Peñalolén 8.803 111 $71.591.686 Ñuñoa 7.926 82 $64.452.842 Huechuraba 5.713 78 $46.459.656 San Miguel 4.992 76 $40.599.194 La Florida 4.955 74 $40.294.623 Macul 4.873 69 $39.625.052 Santiago 4.686 66 $38.107.222 Maipú 4.486 72 $36.482.351 Independencia 4.034 65 $32.803.649 San Joaquín 3.816 63 $31.031.903 Quilicura 3.551 68 $28.881.036 Puente Alto 3.530 67 $28.708.457 La Cisterna 3.489 58 $28.369.816 Cerrillos 3.343 68 $27.189.460 Padre Hurtado 2.939 64 $23.902.173

Fuente: NielsenIQ (NIQ), LUN.