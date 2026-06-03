Cuánto hay que poner de pie para comprar un departamento de 3 dormitorios en Santiago: el monto por comuna
Una consultora realizó el cálculo e identificó la suma de dinero que las personas deben reunir, en promedio, para pagar el 20% de una propiedad en la capital. Revisa acá todos los detalles.
Ya sea para independizarse, mudarse de un lugar a otro, por trabajo o por formar una familia, la gran mayoría de las personas en algún momento de sus vidas buscan comprar una propiedad.
Adquirir departamento en Santiago es, probablemente, una de las inversiones más grandes que alguien podría realizar en su vida. En ese sentido, algo que tienen que tener en cuenta las personas es el pie que tienen que reunir para comprar una vivienda.
Revisa también:
LUN publicó un análisis realizado por la consultora NielsenIQ Chile, en donde se consideró el pie (equivalente al 20% de la propiedad) que se debe juntar para comprar un departamento de tres dormitorios en las distintas comunas de la región Metropolitana.
Dentro de los valores más económicos, se encuentran los departamentos en Padre Hurtado, para los cuales se deben pensar en al menos $23.900.000 de pie para acceder a uno.
Javier Varleta, geomarketing manager de la consultora NielsenIQ Chile, en diálogo con el medio antes citado, explicó que para llegar al monto exacto que se debe reunir como pie, se basaron en el precio promedio de los bienes raíces de esas características por comuna.
A continuación, el detalle comuna por comuna:
|Comuna
|Precio (en UF)
|Superficie promedio
|Pie (20%)
|Vitacura
|17.158
|125
|$139.536.537
|Las Condes
|15.606
|132
|$126.911.245
|Lo Barnechea
|14.949
|124
|$121.572.107
|Providencia
|11.943
|105
|$97.126.064
|Colina
|9.530
|112
|$77.501.943
|Peñalolén
|8.803
|111
|$71.591.686
|Ñuñoa
|7.926
|82
|$64.452.842
|Huechuraba
|5.713
|78
|$46.459.656
|San Miguel
|4.992
|76
|$40.599.194
|La Florida
|4.955
|74
|$40.294.623
|Macul
|4.873
|69
|$39.625.052
|Santiago
|4.686
|66
|$38.107.222
|Maipú
|4.486
|72
|$36.482.351
|Independencia
|4.034
|65
|$32.803.649
|San Joaquín
|3.816
|63
|$31.031.903
|Quilicura
|3.551
|68
|$28.881.036
|Puente Alto
|3.530
|67
|$28.708.457
|La Cisterna
|3.489
|58
|$28.369.816
|Cerrillos
|3.343
|68
|$27.189.460
|Padre Hurtado
|2.939
|64
|$23.902.173
Fuente: NielsenIQ (NIQ), LUN.
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