Santiago bajo Alerta Ambiental por segundo día consecutivo: estas son las restricciones para hoy miércoles 3 de junio

Las autoridades declararon Alerta Ambiental por segundo día consecutivo en la Región Metropolitana, debido a que se mantienen las malas condiciones de ventilación y calidad del aire en la cuenca de Santiago.

La medida contempla la prohibición de usar calefactores residenciales a leña y otros derivados de la madera en toda la RM. La excepción corresponde a calefactores a pellet.

Además, se intensificará la fiscalización por la restricción vehicular,y se reforzará el programa de lavado y aspirado de calles, mientras que el Ministerio de Educación sugirió no suspender las clases de Educación Física, aunque recomendó modificar su intensidad.

¿Qué vehículos no pueden circular hoy miércoles 3 de junio en Santiago?

La restricción vehicular rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos, y se implementa en todas las comunas de la provincia de Santiago, incluida San Bernardo y Puente Alto.

Esta medida busca evitar y reducir la contaminación ambiental en Santiago.

Acá te dejamos los vehículos y motocicletas que no pueden circular hoy miércoles 3 de junio en la capital por la alerta ambiental:

Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 2 y 3 .

. Vehículos no catalíticos (sin sello verde): dígitos 4, 5, 6 y 7 , y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.

, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio. Motos (con año de fabricación anterior a 2002): dígitos 4, 5, 6 y 7 .

. Motos (inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010): dígitos 2 y 3 .

. Buses de pasajeros: (sin sello verde): dígitos 4, 5, 6 y 7 , y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.

, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio. Transporte de carga (sin sello verde): dígitos 4, 5, 6 y 7, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.