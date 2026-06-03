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Santiago bajo Alerta Ambiental por segundo día consecutivo: estas son las restricciones para hoy miércoles 3 de junio

La medida rige por malas condiciones de ventilación en la capital.

Juan Castillo

Agencia Uno | Imagen referencial

Agencia Uno | Imagen referencial / FRANCISCO PAREDES

Las autoridades declararon Alerta Ambiental por segundo día consecutivo en la Región Metropolitana, debido a que se mantienen las malas condiciones de ventilación y calidad del aire en la cuenca de Santiago.

La medida contempla la prohibición de usar calefactores residenciales a leña y otros derivados de la madera en toda la RM. La excepción corresponde a calefactores a pellet.

Además, se intensificará la fiscalización por la restricción vehicular,y se reforzará el programa de lavado y aspirado de calles, mientras que el Ministerio de Educación sugirió no suspender las clases de Educación Física, aunque recomendó modificar su intensidad.

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¿Qué vehículos no pueden circular hoy miércoles 3 de junio en Santiago?

La restricción vehicular rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos, y se implementa en todas las comunas de la provincia de Santiago, incluida San Bernardo y Puente Alto.

Esta medida busca evitar y reducir la contaminación ambiental en Santiago.

Acá te dejamos los vehículos y motocicletas que no pueden circular hoy miércoles 3 de junio en la capital por la alerta ambiental:

  • Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 2 y 3.
  • Vehículos no catalíticos (sin sello verde): dígitos 4, 5, 6 y 7, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.
  • Motos (con año de fabricación anterior a 2002): dígitos 4, 5, 6 y 7.
  • Motos (inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010): dígitos 2 y 3.
  • Buses de pasajeros: (sin sello verde): dígitos 4, 5, 6 y 7, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.
  • Transporte de carga (sin sello verde): dígitos 4, 5, 6 y 7, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.

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