Santiago bajo Alerta Ambiental por segundo día consecutivo: estas son las restricciones para hoy miércoles 3 de junio
La medida rige por malas condiciones de ventilación en la capital.
Las autoridades declararon Alerta Ambiental por segundo día consecutivo en la Región Metropolitana, debido a que se mantienen las malas condiciones de ventilación y calidad del aire en la cuenca de Santiago.
La medida contempla la prohibición de usar calefactores residenciales a leña y otros derivados de la madera en toda la RM. La excepción corresponde a calefactores a pellet.
Además, se intensificará la fiscalización por la restricción vehicular,y se reforzará el programa de lavado y aspirado de calles, mientras que el Ministerio de Educación sugirió no suspender las clases de Educación Física, aunque recomendó modificar su intensidad.
Revisa también:
¿Qué vehículos no pueden circular hoy miércoles 3 de junio en Santiago?
La restricción vehicular rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos, y se implementa en todas las comunas de la provincia de Santiago, incluida San Bernardo y Puente Alto.
Esta medida busca evitar y reducir la contaminación ambiental en Santiago.
Acá te dejamos los vehículos y motocicletas que no pueden circular hoy miércoles 3 de junio en la capital por la alerta ambiental:
- Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 2 y 3.
- Vehículos no catalíticos (sin sello verde): dígitos 4, 5, 6 y 7, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.
- Motos (con año de fabricación anterior a 2002): dígitos 4, 5, 6 y 7.
- Motos (inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010): dígitos 2 y 3.
- Buses de pasajeros: (sin sello verde): dígitos 4, 5, 6 y 7, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.
- Transporte de carga (sin sello verde): dígitos 4, 5, 6 y 7, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.
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