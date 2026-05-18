Más rentables que Santiago: las tres mejores ciudades de Chile para invertir en un departamento
Con precios de entrada más bajos y arriendos competitivos, estos lugares ofrecen mejores retornos para comprar propiedades y destinarlas al arriendo.
Durante años, Santiago fue el principal destino para quienes buscaban invertir en un departamento. Sin embargo, un nuevo estudio de Assetplan mostró que hoy las mejores oportunidades están fuera de la capital.
Según el análisis, Antofagasta, La Serena y Concepción lideran la rentabilidad para inversión inmobiliaria en Chile, con retornos superiores al 4% en departamentos destinados al arriendo.
En unidades de un dormitorio y un baño, Antofagasta encabeza el ranking con un cap rate de 4,5%, seguida por La Serena con 4,2% y Concepción con 4,0%. En comparación, Santiago alcanza 2,8%.
Revisa también
Rentabilidad y valores promedio por ciudad (según estudio de Assetplan)
1. Antofagasta
Departamento 1D1B
- Precio promedio: UF 3.128
- Arriendo promedio: $554.000
- Rentabilidad (cap rate): 4,5%
Departamento 2D2B
- Precio promedio: UF 4.477
- Arriendo promedio: $828.000
- Rentabilidad (cap rate): 4,7%
2. La Serena
Departamento 1D1B
- Precio promedio: UF 2.648
- Arriendo promedio: $440.000
- Rentabilidad (cap rate): 4,2%
Departamento 2D2B
- Precio promedio: UF 3.891
- Arriendo promedio: $600.000
- Rentabilidad (cap rate): 3,9%
3. Concepción
Departamento 1D1B
- Precio promedio: UF 2.761
- Arriendo promedio: $430.000
- Rentabilidad (cap rate): 4,0%
Departamento 2D2B
- Precio promedio: UF 3.614
- Arriendo promedio: $620.000
- Rentabilidad (cap rate): 4,4%
4. Santiago
Departamento 1D1B
- Arriendo promedio: $337.000
- Rentabilidad (cap rate): 2,8%
5. Viña del Mar
Departamento 2D2B
- Arriendo promedio: $650.000
- Rentabilidad (cap rate): 3,1%
Desde Assetplan explicaron que varias ciudades regionales ofrecen hoy tickets de entrada más bajos y mejores retornos, consolidándose como una alternativa cada vez más atractiva para quienes buscan invertir en departamentos.
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