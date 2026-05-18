Más rentables que Santiago: las tres mejores ciudades de Chile para invertir en un departamento

Durante años, Santiago fue el principal destino para quienes buscaban invertir en un departamento. Sin embargo, un nuevo estudio de Assetplan mostró que hoy las mejores oportunidades están fuera de la capital.

Según el análisis, Antofagasta, La Serena y Concepción lideran la rentabilidad para inversión inmobiliaria en Chile, con retornos superiores al 4% en departamentos destinados al arriendo.

En unidades de un dormitorio y un baño, Antofagasta encabeza el ranking con un cap rate de 4,5%, seguida por La Serena con 4,2% y Concepción con 4,0%. En comparación, Santiago alcanza 2,8%.

Rentabilidad y valores promedio por ciudad (según estudio de Assetplan)

1. Antofagasta

Departamento 1D1B

Precio promedio: UF 3.128

Arriendo promedio: $554.000

Rentabilidad (cap rate): 4,5%

Departamento 2D2B

Precio promedio: UF 4.477

Arriendo promedio: $828.000

Rentabilidad (cap rate): 4,7%

2. La Serena

Departamento 1D1B

Precio promedio: UF 2.648

Arriendo promedio: $440.000

Rentabilidad (cap rate): 4,2%

Departamento 2D2B

Precio promedio: UF 3.891

Arriendo promedio: $600.000

Rentabilidad (cap rate): 3,9%

3. Concepción

Departamento 1D1B

Precio promedio: UF 2.761

Arriendo promedio: $430.000

Rentabilidad (cap rate): 4,0%

Departamento 2D2B

Precio promedio: UF 3.614

Arriendo promedio: $620.000

Rentabilidad (cap rate): 4,4%

4. Santiago

Departamento 1D1B

Arriendo promedio: $337.000

Rentabilidad (cap rate): 2,8%

5. Viña del Mar

Departamento 2D2B

Arriendo promedio: $650.000

Rentabilidad (cap rate): 3,1%

Desde Assetplan explicaron que varias ciudades regionales ofrecen hoy tickets de entrada más bajos y mejores retornos, consolidándose como una alternativa cada vez más atractiva para quienes buscan invertir en departamentos.