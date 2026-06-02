Rossel y su “renacer” en la UC: “El fútbol es de todos los días, no de cinco partidos” / Sebastian Olavarria

Al margen del ineludible aporte ofensivo de Fernando Zampedri, goleador histórico de la UC y ya máximo artillero de la Liga de Primera, destaca también otras variantes ofensivas en el elenco cruzado.

Además del gran nivel de Clemente Montes, también ha ido sumando Juan Francisco Rossel, quien hasta comienzos de mayo apenas había jugado siete juegos.

Sin embargo, con la recargada agenda de los precordilleranos, el exseleccionado sub 20 ha ido incorporando acción, al punto de jugar cuatro de los últimos cinco juegos del club, anotando incluso un gol.

“Siempre he mantenido positivo, juegue o no juegue. Lo he disfrutado, me he mostrado un poco más, he jugado mejor, he subido mi nivel, asi que estoy contento por ese lado”, remarcó Rossel en conferencia de prensa, destacando el haber podido jugar contra Huachipato pese al golpe que sufrió y que lo sacó del partido ante Colo Colo.

“Mi ojo está bien, me operé al dia siguiente, no entrené casi ningún día por guardar reposo. Llegué solo a jugar, me sentí bien y ganamos”, resaltó, valorando con mesura su presente.

“Mi rendimiento ha sido positivo, pasa por la continuidad que me ha dado el profe, pero me lo tomo con tranquilidad. El fútbol es de todos los días, no de cinco partidos (...) No me complica la posición, ya sea de 9, extremo o enganche, pero de 9 es donde me formé jugando de chico y me acomodo un poco más”, planteó Rossel, destacando el rendimiento del equipo en el semestre.

“Es un balance muy positivo, sobre todo en copas internacionales. Poca fe se nos tenía, pero el deporte es así. No nos centramos en eso tampoco. Se nos escapó el puntero a nivel local, pero pasa por la cantidad de partidos que hemos tenido, es complicado mantener un nivel alto en todas las competencias”, dijo, ya proyectando el choque del sábado ante Cobresal, por la última fecha de la Copa de la Liga.

“Es difícil, no dependemos de nosotros, pero nos vamos a jugar todas nuestras cartas. Saldremos a ganar, es la última opción que tenemos”, cerró el atacante de la UC.